Pflicht startet: Diese Winterreifen-Regeln gelten ab heute

Stichtag für Autofahrer: Ab dem heutigen Sonntag, 1. November, gilt in Österreich wieder die situative Winterreifenpflicht. Warum vier Millimeter Restprofil laut ÖAMTC bereits grenzwertig sind und worauf jetzt geachtet werden muss

Pünktlich zum heutigen Monatswechsel rückt für alle Autofahrer eine der wichtigsten Verkehrsregeln der kalten Jahreszeit in den Fokus: Ab dem heutigen Sonntag, dem 1. November 2026, gilt auf Österreichs Straßen wieder die gesetzliche, situative Winterausrüstungspflicht. Sie bleibt bis zum 15. April 2027 aufrecht. Auch wenn Schneefall derzeit noch auf sich warten lässt, raten Experten von ASFINAG und ÖAMTC dringend dazu, den Reifenwechsel nicht auf die lange Bank zu schieben. Winterreifen garantieren bereits bei tieferen Temperaturen und nassen Straßenbelägen entscheidend mehr Grip und Sicherheitsreserven.

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Wann greift die Pflicht ganz konkret?

Die situative Winterreifenpflicht gilt nicht pauschal an jedem Tag, sondern ist an die realen Straßenverhältnisse gekoppelt: Sobald Schnee, Schneematsch oder Eis auf der Fahrbahn liegen, müssen Autos, leichte Lkw bis 3,5 Tonnen sowie Mopedautos auf allen Rädern mit geeigneten Winter- oder Ganzjahresreifen ausgerüstet sein. Als wintertauglich anerkannt werden Modelle mit der Kennzeichnung M+S oder dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke). Gesetzlich vorgeschrieben ist dabei eine Mindestprofiltiefe von vier Millimetern bei den üblichen Radialreifen (fünf Millimeter bei Diagonalreifen).

ÖAMTC warnt: Vier Millimeter sind bereits grenzwertig

Trotz der gesetzlichen Mindestgrenze von vier Millimetern mahnt der Mobilitätsclub zur Vorsicht: „Je nach Fahrleistung sollte das Restprofil zu Beginn der Saison bei zumindest fünf bis sechs Millimetern liegen“, erklärt ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl. Der Grund liegt im Leistungsabfall abgefahrener Reifen: Ein aktueller Reifentest des ÖAMTC und seiner Partnerorganisationen belegt, dass Pneus mit nur vier Millimetern Restprofil bei der Wasserverdrängung im Schnitt bis zu 25 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung einbüßen. Das Risiko für gefährliches Aquaplaning auf nassen Fahrbahnen steigt damit. Zudem warnt der Experte vor voreiligen Käufen: Im jüngsten Winterreifentest des Clubs erhielten von 32 getesteten Modellen lediglich sechs die Bestnote „gut“.

Schneeketten auf Sommerreifen nur im Extremfall erlaubt

Gesetzlich ist es zwar gestattet, alternativ mit Sommerreifen und montierten Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern zu fahren, dies ist jedoch ausschließlich dann zulässig, wenn die Straße durchgehend oder fast durchgehend von Schnee oder Eis bedeckt ist. Für den ÖAMTC stellt dies keinesfalls einen gleichwertigen Ersatz für echte Winterreifen dar.