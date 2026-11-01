AMS-Nachzahlung: Diese Personen bekommen jetzt bis zu 2.500 Euro

Nach einem Berechnungsfehler beim Arbeitsmarktservice (AMS) dürfen sich zahlreiche Menschen in Österreich auf eine Nachzahlung freuen. Im Durchschnitt geht es um rund 400 Euro, in einzelnen Fällen sogar um bis zu 2.500 Euro.

Rund 135 Millionen Euro muss das AMS aufgrund einer fehlerhaften Berechnung von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe nachzahlen. 5 Minuten berichtete: Urteil gefällt: AMS muss 135 Millionen Euro zurückzahlen. Nun gibt es nun genauere Informationen darüber, mit welchen Beträgen Betroffene rechnen können.

AMS-Rückzahlung: Bis zu 2.500 Euro Nachzahlung möglich

Im Durchschnitt sollen betroffene Personen rund 1,10 Euro pro Tag zu wenig erhalten haben. Daraus ergibt sich laut „Krone“ eine durchschnittliche Rückzahlung von etwa 400 Euro. Wer über einen längeren Zeitraum zu geringe Leistungen erhalten hat, kann allerdings deutlich mehr Geld zurückbekommen. In bestimmten Fällen seien sogar Nachzahlungen von rund 2.500 Euro möglich, heißt es. Hintergrund ist ein Fehler bei der Berechnung der Leistungen. Das AMS berücksichtigte einen Arbeitslosenversicherungsbeitrag von drei Prozent auch bei Menschen mit niedrigem Einkommen, die diesen Beitrag gar nicht bezahlen mussten. Der Verwaltungsgerichtshof entschied Anfang Juli, dass diese Vorgehensweise nicht korrekt war.

Kein Antrag notwendig: Rückzahlung teilweise noch heuer geplant

Die gute Nachricht: Wer Anspruch auf eine Nachzahlung hat, muss sich nicht selbst beim AMS melden. Die Behörde überprüft die betroffenen Fälle automatisch und veranlasst anschließend die Überweisung. Nach Angaben des Sozialministeriums sollen die Rückzahlungen nach Möglichkeit sogar noch im Jahr 2026 erfolgen. Berücksichtigt werden können Zeiträume von bis zu drei Jahren vor dem 22. September 2026. Eine gesetzliche Regelung soll verhindern, dass Betroffene durch die Dauer der Bearbeitung Geld verlieren. Demnach sollen die entsprechenden Fristen während der Überprüfung ausgesetzt werden. Insgesamt ist von rund 250.000 betroffenen Personen die Rede. Wie viel Geld jemand tatsächlich erhält, hängt vom jeweiligen Einzelfall und der Dauer des Leistungsbezugs ab.