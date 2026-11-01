Polarwirbel schwächelt: Droht Österreich ein bitterkalter November?

Der Winter klopft in Österreich an die Tür! Schon zu Allerheiligen sinkt die Schneefallgrenze auf rund 700 Meter. Doch das könnte erst der Anfang sein: Hoch über dem Nordpol braut sich ein "Polarwirbelsplit" zusammen.

Wer am heutigen Allerheiligensonntag einen Spaziergang oder einen Ausflug in die Berge plant, sollte sich lieber warm anziehen. Denn der November zeigt gleich zu Beginn seine winterliche Seite: Ein Höhentief zieht von Nordosten über Österreich und bringt nicht nur Regen, sondern in höheren Lagen auch Schnee. Wie die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) in ihrem aktuellen Warnlagebericht mitteilt, sinkt die Schneefallgrenze in den Nordalpen zunächst auf rund 700 Meter. Doch das könnte erst ein kleiner Vorgeschmack sein. Denn während der Winter in den Bergen Einzug hält, spielt sich hoch über dem Nordpol etwas ab, das Meteorologen derzeit besonders beschäftigt.

Schnee bis auf 700 Meter: Hier wird es jetzt winterlich

Wer am Sonntag in Tirol oder im westlichen Niederösterreich unterwegs ist, sollte sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Laut UWZ dominieren zu Allerheiligen in weiten Teilen Österreichs die Wolken. Von Tirol bis ins Mostviertel sowie im äußersten Süden regnet es zunächst häufig. In den Nordalpen fällt oberhalb von rund 700 Metern Schnee, im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze auf etwa 1.000 Meter. Ganz anders präsentiert sich das Wetter stellenweise in Vorarlberg, Osttirol und Oberkärnten sowie im äußersten Osten Österreichs. Dort lässt sich zwischendurch sogar die Sonne blicken. Dazu weht mäßiger, am Bodensee und am Alpenostrand auch lebhafter Nordostwind.

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Auch zum Wochenstart fallen Schneeflocken

Wer auf einen freundlicheren Wochenbeginn hofft, wird zumindest im Süden und Osten Österreichs enttäuscht. Am Montag, dem 2. November, bleibt der Himmel dort überwiegend grau. Von den Lavanttaler Alpen über die Steiermark bis ins Südburgenland fällt zeitweise etwas Regen, oberhalb von rund 1.000 Metern Schnee. Nördlich der Alpen hält sich hingegen hartnäckiger Hochnebel. Bessere Chancen auf Sonnenschein bestehen vor allem im westlichen Bergland rund um den Alpenhauptkamm.

Dienstag bringt keine Wetterbesserung

Auch am Dienstag, dem 3. November, ist noch keine grundlegende Wetterbesserung in Sicht. Laut UWZ ziehen weiterhin dichte Wolken über weite Teile Österreichs. Von der Obersteiermark bis ins östliche Flachland regnet es gelegentlich leicht. Die Schneefallgrenze sinkt dabei vorübergehend wieder auf 700 bis 900 Meter. Freundlicher dürfte es vom Tiroler Oberland über den Alpenhauptkamm bis nach Osttirol und Oberkärnten werden.

Polarwirbel schwächelt

Während die UWZ für die kommenden Tage bereits winterliche Verhältnisse in höheren Lagen prognostiziert, blickt das Wetterportal Meteored noch etwas weiter voraus. Denn derzeit sorgt eine ungewöhnliche Entwicklung über der Arktis für Aufsehen. Rund 30 Kilometer über dem Nordpol kreisen normalerweise starke Westwinde, die den sogenannten Polarwirbel bilden und die eisige Polarluft weitgehend in der Arktis halten. Doch genau dieses Windsystem könnte Anfang November ordentlich durcheinandergeraten. Laut aktuellen Prognosen könnten sich die Westwinde um den 5. oder 6. November sogar umkehren. Gleichzeitig zeichnet sich eine plötzliche Erwärmung der Luft in großer Höhe ab, die Meteorologen als „Sudden Stratospheric Warming“ bezeichnen. Dadurch kann der Polarwirbel geschwächt werden oder sich in zwei Teile aufspalten, was als „Polarwirbelsplit“ bezeichnet wird.

Kommt Mitte November der Kälteeinbruch?

Für uns in Mitteleuropa könnte das durchaus Folgen haben: Die veränderten Luftströmungen können Hochdrucklagen unterbrechen und dazu führen, dass eisige Luft aus der Polarregion weiter nach Süden vordringt. Frostige Temperaturen und Schneefälle bis in tiefere Lagen wären dann möglich. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist allerdings noch offen. Ein Polarwirbelsplit bedeutet nämlich nicht automatisch einen Wintereinbruch: Entscheidend ist, wie sich die großräumigen Luftströmungen anschließend entwickeln. Außerdem können sich die Wettermodelle in den nächsten Tagen noch verändern. Für Österreich lässt sich derzeit also vor allem eines festhalten: Der Winter macht sich in den kommenden Tagen fürs Erste einmal in den Bergen bemerkbar. Ob im weiteren Novemberverlauf auch tiefere Lagen eine weiße Überraschung erleben, bleibt abzuwarten.