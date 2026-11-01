Horror in der Mülltonne vermeiden: So trennst du nach Halloween richtig

Party vorbei, Deko übrig? Nach Halloween türmen sich Kürbisreste, leere Deko-Sprays und Party-Abfälle. Die NÖ Umweltverbände klären auf, wie man richtig trennt – damit der Horror nicht in der falschen Tonne landet.

Die Gruselnacht ist vorbei, die Kostüme sind ausgezogen und die Party ist gefeiert. Doch am Tag danach wartet auf viele Haushalte das große Aufräumen. Ausgehöhlte Kürbisse, leere Spraydosen und Partyüberreste müssen weg. Damit der Horror nach den Feierlichkeiten nicht in der falschen Mülltonne weitergeht, rufen die NÖ Umweltverbände unter dem Motto „Trenn dich richtig“ zur sauberen Mülltrennung auf.

Wohin mit dem geschnitzten Kürbis?

Ausgehöhlte Kürbisgesichter gehören grundsätzlich in die Biotonne bzw. den Biomüll. Dabei gibt es jedoch eine ganz wichtige Ausnahme zu beachten:

Kerzen entfernen: Teelichter, Wachsreste oder elektrische Lichter dürfen keinesfalls mit im Kürbis verbleiben.

Teelichter, Wachsreste oder elektrische Lichter dürfen keinesfalls mit im Kürbis verbleiben. Verwerten statt wegwerfen: Wer beim Schnitzen das Innere herausgeschabt hat, muss die Reste nicht gleich kübeln. Die NÖ Umweltverbände empfehlen beispielsweise, die frischen Kürbiskerne zu rösten und als Snack weiterzuverwenden.

Vorsicht bei Partysprays

Auch Luftschlangensprays und ähnliche Partyartikel aus der Dose erfordern beim Wegwerfen einen genauen Blick: Ist die Sprühdose vollständig leer, gehört sie in den Gelben Sack bzw. in die Gelbe Tonne. Befindet sich noch Inhalt oder Druck in der Dose, gilt sie als gefährlicher Problemstoff und muss unbedingt ins nächste Wertstoffsammelzentrum (WSZ) gebracht werden.