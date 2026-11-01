Schnee in Österreich: Hier war bereits Frau Holle zu Besuch

Der November ist da und mit ihm ein Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit. Wer am Allerheiligensonntag einen Blick auf die Webcams wirft, sieht vielerorts Schneedecken und tief verschneite Hänge. Ein Höhentief sorgt pünktlich zum Monatswechsel für eisige Temperaturen und den ersten flächendeckenden Winter-Gruß im Land. Ob am Dachstein in Oberösterreich, auf der Silvretta in Vorarlberg, am Penkenjoch, Hafelekar oder in Hochfügen in Tirol, im Flachgau sowie in Zell am See-Kaprun in Salzburg oder auf den Bergen Niederösterreichs in Losenheim und Gutenstein – die Skigebiete und Gipfel präsentieren sich bereits im weißen Winterkleid. Nicht vergessen: Ab heute gilt auf Österreichs Straßen wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Auch in Kärnten und und am Schöckl (Graz) hat die Frau Holle vorbeigeschaut.

©bergfex | Salzburg: Erste Pisten und Bäume im Flachgau tragen eine deutliche Schneeschicht…

Wochenstart bringt Schnee bis 800 Meter

Die Wetterexperten der Geosphere Austria prognostizieren: Am Montag, dem 2. November 2026, bleibt der Himmel meist trüb durch zähen Hochnebel oder dichte Wolkenfelder. Vor allem im Südosten muss mit leichtem Regen oder Schneefall gerechnet werden, wobei die Schneefallgrenze zwischen 800 und 1.000 Metern Seehöhe liegt. Die Sonne kämpft sich lediglich im Südwesten sowie im Westen oberhalb der Nebelsuppe durch. Im Osten weht lebhafter Nordwind, die Frühtemperaturen liegen bei minus 2 bis plus 5 Grad, tagsüber werden 4 bis 10 Grad erreicht. Auch auf den Bergen: An der Alpennordseite und am Alpenostrand sorgt hartnäckige Staubewölkung für schlechte Sicht und am Ostalpenrand bläst lebhafter bis starker Nordwind. Neuschnee ist vor allem im Bereich der Koralpe oberhalb von 1.000 Metern mit einigen Zentimetern eingeplant. In 2.000 Metern hat es frostige minus 6 bis minus 2 Grad, in 3.000 Metern sogar minus 7 Grad.

Schneefallgrenze sinkt am Dienstag auf 600 Meter

Am Dienstag, dem 3. November, zieht die Kälte noch weiter an. In vielen Landesteilen bleibt es trüb. Besonders in der Osthälfte Österreichs fällt am Vormittag stellenweise Regen oder Schnee – die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 900 Meter ab. Bei Höchstwerten von nur noch 2 bis 9 Grad bleibt es spätwinterlich kühl.

Wetter-Wende: Hochdruck und knackiger Nachtfrost