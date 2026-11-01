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Das Bild auf 5min.at zeigt die Polizei mit Blaulicht in der Nacht vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion.
Hunderte zusätzliche Polizisten sorgten bundesweit für Kontrollen und Sicherheit.
Österreich
01/11/2026
16 Festnahmen

Nach europaweiten Gewaltaufrufen – Polizei-Großeinsatz an Halloween

Nach europaweiten Gewaltaufrufen war die Polizei mit Hunderten zusätzlichen Kräften im Einsatz. Die vorläufige Bilanz: 16 Festnahmen, Hunderte Anzeigen und Attacken auf Streifenwägen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(245 Wörter)
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Europaweit war die gestrige Halloween-Nacht von Aufrufen zu Gewalt, Vandalismus und Plünderungen begleitet worden. Auch in Österreich stellte sich die Exekutive im Vorfeld strategisch und taktisch auf eine potenziell explosive Lage ein. Trotz einer hohen Einsatzdichte gelang es der Bundespolizei durch ein Aufgebot, das Geschehen unter Kontrolle zu halten. Bundesweit waren viele hundert Beamte zusätzlich zum normalen Regeldienst auf den Straßen unterwegs, flankiert von spezialisierten Sondereinheiten.

16 Festnahmen – Streifenwagen in Wien attackiert

Die vorläufige Einsatzbilanz der Gruselnacht hat es dennoch in sich: Bundesweit kam es zu insgesamt 16 Festnahmen. Zwei dieser Festnahmen erfolgten in Wien, nachdem es zu Brandstiftung bzw. schwerer Sachbeschädigung an Polizeistreifenwagen gekommen war. Positiv vermeldete die Exekutive: Es wurden keine verletzten Polizisten gemeldet. Die enorme Präsenz im öffentlichen Raum führte zu tausenden Identitätsfeststellungen bei entsprechenden Verdachtslagen. Neben mehreren hundert Anzeigen wegen strafrechtlich relevanter Delikte wie Sachbeschädigung stand vor allem illegales Feuerwerk im Visier der Beamten: Hunderte Anzeigen wurden wegen des Missbrauchs von Pyrotechnik erstattet. Mehrere hundert Organstrafmandate stellten die Polizisten wegen Pyrotechnik-Verstößen direkt an Ort und Stelle aus. Hunderte Kilogramm Pyrotechnik wurden im gesamten Bundesgebiet sichergestellt.

Razzien bereits im Vorfeld

Bereits am Vortag, dem 30. Oktober 2026, hatte die Polizei im Sinne der Gefahrenabwehr durchgegriffen. Nach Social-Media-Aufrufen zu Gewalttaten und Plünderungen von Luxusgeschäften fanden in Wien und Niederösterreich sechs Hausdurchsuchungen statt. Vier Tatverdächtige wurden damals zur Einvernahme vorgeführt, Waffen und Datenträger beschlagnahmt.

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