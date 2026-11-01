Über 1.000 Milliarden Euro: So viel Geld haben Österreichs Haushalte

Erstmals besitzt die Bevölkerung mehr als eine Billion Euro an Finanzvermögen. Neben dem klassischen Sparbuch setzen die Haushalte vermehrt auf Aktien und Fonds.

Erstmals in der Geschichte übersteigt das gesamte Finanzvermögen der privaten Haushalte in Österreich die magische Grenze von einer Billion Euro. Wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in ihren aktuellen Daten zum Finanzverhalten bekannt gab, kletterte das Vermögen im zweiten Quartal 2026 auf 1.011 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den vergangenen zehn Jahren wuchs der Geldberg sogar um satte 60 Prozent an. Der Haushaltssektor umfasst dabei private Haushalte, Selbstständige, Einzelunternehmen sowie institutionelle Haushalte und gemeinnützige Organisationen.

Sparbuch bleibt Nummer 1

Trotz veränderter Anlagestrategien schwören Herr und Frau Österreicher weiterhin auf Sicherheit: Den größten Brocken machen nach wie vor klassische Bankeinlagen mit 34 Prozent bzw. rund 341 Milliarden Euro aus. Doch die Veranlagung wandelt sich spürbar: Beteiligungen (wie GmbHs oder Stiftungen) und Wertpapiere machen jeweils 24 Prozent aus. Der Wertpapieranteil hat sich im Zehnjahresvergleich mehr als verdoppelt. Besonders beliebt bei Privatanlegern:

Investmentfonds: Mit 132 Milliarden Euro liegt mehr als die Hälfte aller Wertpapiere in Fonds.

Mit 132 Milliarden Euro liegt mehr als die Hälfte aller Wertpapiere in Fonds. Börsennotierte Aktien: Schlagen mit 63 Milliarden Euro zu Buche.

Schlagen mit 63 Milliarden Euro zu Buche. Verzinsliche Wertpapiere: Halten bei 47 Milliarden Euro.

Kehrseite: Viele können gar nicht sparen

Gleichzeitig kühlt die Sparlaune etwas ab: Lag die Sparquote 2025 – angetrieben von geopolitischer Lage, schwacher Konjunktur und höheren Zinsen – noch bei 9,7 Prozent, prognostiziert das WIFO für das zweite Quartal 2026 einen Rückgang auf 8,4 Prozent. Die Verschuldung liegt mit 214 Milliarden Euro (Juni 2026) bei 21 Prozent des Finanzvermögens und damit deutlich unter dem Schnitt des gesamten Euroraums (26 Prozent).

Wissenslücken trotz guter Noten im Finanzwissen

Mit 69 von 100 Punkten im OECD-Score für Finanzkompetenz („Financial Literacy Score“) schneidet Österreich stabil gut ab. Dennoch gibt es Lücken: Fast 30 Prozent der Anleger wissen nicht, dass man mit dem Kauf einer Anleihe rechtlich zum Kreditgeber wird. Zudem besteht weiterhin ein Gender Gap: Frauen erreichen seltener die Höchstpunktezahl (16 Prozent) als Männer (25 Prozent), wenngleich sich der Abstand im Vergleich zu 2023 verringert hat. Bildungsbedarf besteht laut OeNB vor allem bei Menschen mit niedrigem Einkommen, geringerem Bildungsabschluss, Jugendlichen und Singlehaushalten.