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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Frau mit Gummihandschuhen an, die erschöpft wirkt. Im Hintergrund ist ein verschwommenes Hotelzimmer bzw. Hotelbett zu sehen.
Die Schmutzzulage bleibt für Beschäftigte am Bau und in der Industrie künftig ohne bürokratische Hürden steuerbegünstigt.
Österreich
01/11/2026
BMF informiert

Hunderttausenden Beschäftigten bleibt mehr Geld am Lohnzettel

Erleichterung für Hunderttausende Beschäftigte am Bau, in der Industrie oder Reinigung: Die Schmutzzulage bleibt künftig ausnahmslos steuerfrei - ganz egal, wer die Arbeitskleidung wäscht.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(222 Wörter)
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Ob am Bau, in der Industrie, bei der Gebäudereinigung, in Rauchfangkehrerbetrieben oder in bestimmten Abteilungen von Spitälern: Wer bei der täglichen Arbeit zwangsläufig erheblichem Schmutz, Staub oder Verunreinigungen ausgesetzt ist, hat Anspruch auf eine Schmutzzulage. Diese soll die Reinigungskosten der Kleidung und die eigene Hygiene abgelten. „Die aktuelle Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes hat allerdings zu Unsicherheiten bei der Umsetzung geführt“, so in einer Aussendung. „Laut dieser ist die Schmutzzulage nur dann steuerfrei, wenn der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin einen entsprechenden Sach- und Zeitaufwand für die Reinigung hat und diesen selbst tragen muss“. Stellt der Arbeitgeber hingegen Duschmöglichkeiten während der Arbeitszeit zur Verfügung oder übernimmt er das Waschen der Berufsbekleidung, wäre der Steuervorteil nach bisheriger Spruchpraxis gekippt.

Damit ist nun Schluss:

Wie das Bundesministerium für Finanzen (BMF) bekannt gab, stellte eine ressortinterne Arbeitsgruppe zur Vereinfachung der Lohnverrechnung massive Praxisprobleme bei der Umsetzung fest. Im Rahmen des neuen Abgabenänderungsgesetzes, das nun in Begutachtung ging, setzt die Regierung jetzt eine gesetzliche Novelle um. Die Kernänderung: Die steuerliche Begünstigung der Schmutzzulage steht künftig völlig unabhängig davon zu, wer den Reinigungsaufwand tatsächlich trägt . egal, ob die Wäsche im Betrieb gewaschen wird oder daheim. Die Klarstellung soll ab dem Jahr 2027 gelten.

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