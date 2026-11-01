Lotto-Ziehung am Sonntag: Diese Zahlen wurden am 1. November gezogen

Bei der Lottoziehung am Sonntag, dem 1. November 2026, geht es um einen Jackpot von 1,3 Millionen Euro. Welche Zahlen gezogen wurden, erfährst du hier.

Bei der Lottoziehung am Sonntag, dem 1. November 2026, wartet ein Jackpot von 1,3 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer. Nachdem bei der Bonus-Ziehung am Freitag kein Sechser erzielt worden war, hofften zahlreiche Lottospieler auf den großen Gewinn. Beim Joker gibt es einen Doppeljackpot von rund 400.000 Euro zu holen.

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal