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/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Lotto Moderatorin Evelyn Vysher
Diese Lotto-Zahlen wurden zu Allerheiligen gezogen.
Österreich
01/11/2026
Lotto 6 aus 45

Lotto-Ziehung am Sonntag: Diese Zahlen wurden am 1. November gezogen

Bei der Lottoziehung am Sonntag, dem 1. November 2026, geht es um einen Jackpot von 1,3 Millionen Euro. Welche Zahlen gezogen wurden, erfährst du hier.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)
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Bei der Lottoziehung am Sonntag, dem 1. November 2026, wartet ein Jackpot von 1,3 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer. Nachdem bei der Bonus-Ziehung am Freitag kein Sechser erzielt worden war, hofften zahlreiche Lottospieler auf den großen Gewinn. Beim Joker gibt es einen Doppeljackpot von rund 400.000 Euro zu holen.

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Diese Zahlen wurden am 1. November 2026 gezogen:

Lotto: 3, 9, 34, 39, 40, 42 Zusatzzahl: 33

LottoPlus Runde 1: 1, 3, 17, 21, 26, 35

LottoPlus Runde 2: 7, 14, 26, 34, 39, 40

Joker: 0, 4, 1, 0, 1, 2

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