Kalt, trüb & Schnee-Flocken: So startet die neue Woche in Österreich

Nach dem herbstlichen Allerheiligen-Wochenende startet die neue Woche in weiten Teilen des Landes grau in grau. Wie die Prognosen der GeoSphere Austria für Montag, den 2. November 2026, zeigen, haben dichte Wolken und zähe Nebelfelder den Großteil Österreichs fest im Griff: „Meist ist es trüb durch Hochnebel oder Wolkenfelder und besonders im Südosten kann es auch ein wenig regnen oder schneien.“ Die Schneefallgrenze liegt dabei im Bereich von „800 bis 1000m Seehöhe“. Wer am Montag auf ein paar Sonnenstrahlen hofft, braucht die richtige Höhenlage oder muss sich im äußersten Westen aufhalten: „Die Sonne zeigt sich lediglich im Südwesten oder auch im Westen Österreichs oberhalb der Hochnebelschicht.“ Der Wind weht „ganz im Osten mäßig bis lebhaft aus Nord, sonst ist es windschwach.“ Die Temperaturen starten frostig mit minus 2 bis plus 5 Grad in der Früh und erreichen tagsüber verhaltene 4 bis 10 Grad.

Bergwetter: Staubewölkung und Neuschnee

Auch auf den Gipfeln und Almen präsentiert sich das Bergwetter zweigeteilt: „An der Alpennordseite und am Alpenostrand hält sich am Montag hartnäckige Staubewölkung, welche die Sicht deutlich einschränkt.“ Zu nennenswertem Niederschlag kommt es in den meisten Gebirgsgruppen zwar nicht, doch im Süden wird es winterlich: „Schneien wird es kaum, einzig im Bereich der Koralpe sind oberhalb von rund 1000m ein paar Zentimeter Neuschnee einzuplanen.“ Deutlich freundlicher sieht es hingegen Richtung Westen aus: „Alpensüdseitig sind die Sichtverhältnisse besser, vom Tiroler Oberland bis Vorarlberg wird sich sogar die Sonne zeigen.“ Während am Alpenostrand „lebhafter bis starker Nordwind“ für eisige Spitzen sorgt, sinken die Werte spürbar in den Keller: In 2000 Metern Seehöhe kühlt es auf -6 bis -2 Grad ab, in 3000 Metern werden frostige -7 Grad gemessen.