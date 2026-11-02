Bauernregel: Das verrät der 2. November über weiße Weihnachten

Nieselregen, Wolken und unbeständiges Wetter: Was heute nach klassischem Schmuddelwetter aussieht, galt unseren Vorfahren als echter Glücksfall und als gutes Omen für das Weihnachts-Wetter.

Wie wird das Wetter zu Weihnachten? Eine Bauernregel meint, die Antwort zu kennen.

Wie wird das Wetter zu Weihnachten? Eine Bauernregel meint, die Antwort zu kennen.

Trüb, nasskalt und unbeständig: Während das Wetter aktuell unentschlossen zwischen Herbst und Winter balanciert, nutzten Menschen früher genau solche Tage als meteorologischen Wegweiser. Ähnlich wie andere Winterregeln sollte der Tagesverlauf verraten, worauf man sich in den nächsten Wochen einstellen musste. „Um Allerseelen kalt und klar, macht auf Weihnacht alles starr“. Ein recht gewagter Ausblick über mehr als sieben Wochen: Schenkt Allerseelen klare, frostige Nächte, verspricht der alte Volksglaube klirrende Festtage.

Regen soll Glück voraussagen

Der zweite bekannte Spruch um Allerseelen lautet: „Der Allerseelentag drei Tropfen Regen mag“. Laut Volksglauben ist das ein gutes Zeichen für ein eher mildes und wechselhaftes Weihnachtswetter. Ist es hingegen am 2. November sehr kalt und wolkenlos, fürchteten Bauern früher ein bitterkaltes Fest. Die Chancen auf weiße Weihnachten würde extreme Kälte übrigens nicht unbedingt erhöhen – diese sind in der Regel sogar geringer als bei milderen Temperaturen knapp um den Gefrierpunkt.

So wird der Allerseelen-Tag in Österreich

Nebel und Wolken bestimmen am Montag das Wettergeschehen in weiten Teilen des Landes. Etwas Regen fällt streckenweise vom Burgenland über die Steiermark bis nach Unterkärnten sowie im niederösterreichischen Bergland. Ab etwa 900 bis 1.300 Metern mischen sich Schneeflocken darunter. Gute Chancen auf etwas Sonnenschein gibt es vor allem im Westen des Landes. Vom Weinviertel bis hinunter ins Südburgenland frischt der Nordwind spürbar auf, sonst bleibt es windschwach. Das Thermometer klettert auf 4 bis 10 Grad.

Laut Bauernregel gutes Omen

Nach alter Bauernregel ist das unbeständige, trübe Wetter an Allerseelen ein gutes Omen: Statt frostiger Kälte zu Weihnachten kündigt es eher milde, wechselhafte Feiertage an. Wetterfühlige Optimisten dürfen die Tropfen also gern als Hoffnungsschimmer werten – selbst wenn andere Überlieferungen auf spätere Novembertage setzen. Wissenschaftlich haltbar ist dieser Rückschluss freilich nicht Der Zusammenhang zwischen dem heutigen Wetter und den Festtagen ist schlicht ein alter Glaube, der sich wissenschaftlich nicht belegen lässt.