Noch bis Jahresende: Beliebte 130-Euro-Prämie läuft bald aus

Wer Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Kaffeemaschine oder Geschirrspüler reparieren lässt, profitiert noch bis Jahresende von staatlicher Förderung - die Rede ist von der sogenannten Geräte-Retter-Prämie.

Noch reparieren lassen, bevor es zu spät ist: Die staatliche Unterstützung für die Instandsetzung defekter Elektrogeräte in Österreich steht vor dem Aus. Wie das Umweltministerium mitteilte, endet die sogenannte Geräte-Retter-Prämie mit Jahresende 2026, eine Verlängerung für 2027 ist aktuell nicht geplant. Wer den Zuschuss noch nutzen möchte, sollte rasch handeln: Gefördert werden weiterhin 50 Prozent der Reparaturkosten, maximal jedoch 130 Euro pro Gerät.

Förderung deckt 50 Prozent der Reparatur-Kosten ab

Als Nachfolgeprogramm des bisherigen Reparaturbonus startete am 12. Jänner 2026 die Geräte-Retter-Prämie. Die Initiative verfolgte das Ziel, Elektroschrott einzudämmen, wertvolle Ressourcen einzusparen und die Nutzungsdauer elektrischer und elektronischer Geräte zu verlängern. Die Förderung deckt 50 Prozent der Reparaturkosten ab (höchstens 130 Euro je Gerät). Wer etwa 200 Euro für eine Reparatur bezahlt, bekommt die Hälfte zurück.

Bereits 200.000 Geräte instand gesetzt

Die Initiative stieß bundesweit auf enorme Resonanz: Laut Umweltministerium wurden seit dem Start bereits rund 200.000 Geräte instand gesetzt. Am häufigsten brachten Konsumenten Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Backöfen und Laptops zur Reparatur. Rund 2.450 Partnerbetriebe in ganz Österreich wickeln die Aktion bisher ab. Gegenüber dem alten Reparaturbonus gilt allerdings eine gekürzte Liste: Smartphones, (E-)Bikes sowie diverse Luxus-, Freizeit- und Wellnessgeräte erhalten keine finanzielle Unterstützung mehr.

Prämie noch bis Ende Dezember erhältlich

Wer von der Geräte-Retter-Prämie profitieren will, sollte den Kalender im Blick behalten: Neue Bons lassen sich voraussichtlich noch bis Ende Dezember 2026 auf der offiziellen Plattform abrufen. Für bereits gelöste Gutscheine greift eine Übergangsfrist – sie können auch 2027 noch eingelöst und von den teilnehmenden Betrieben abgerechnet werden.