18-Jähriger nach Einbruchsserie in drei Bundesländern festgenommen

Nach einer dreisten Einbruchsserie quer durch drei Bundesländer klickten in Belgien die Handschellen: Ein 18-Jähriger, der monatelang Jagd auf Schmuck und Bargeld machte, wurde nach monatelanger Flucht per EU-Haftbefehl gefasst.

Den Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich ist ein bedeutender Schlag gegen die Dämmerungs- und Wohnhauseinbruchskriminalität gelungen. Ein inzwischen 18-jähriger kroatischer Staatsbürger, dem eine Serie von zwölf Einbrüchen in Wien, Nieder- und Oberösterreich zur Last gelegt wird, konnte nach internationaler Fahndung in Belgien festgenommen und nach Österreich überstellt werden.

Es begann im Februar in Mödling

Seinen Ausgang nahm der Fall bereits am Vormittag des 16. Februar 2026. Gegen 11.40 Uhr gelang es Beamten der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich), den damals noch 17-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat zu ertappen. Der Jugendliche war kurz zuvor in ein lokales Wohnhaus eingedrungen und hatte Bargeld sowie Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich entwendet. Die Beute konnte noch vor Ort sichergestellt und der Beschuldigte vorläufig festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er damals auf freiem Fuß angezeigt.

Ermittlungen deckten Serie in drei Bundesländern auf

Die darauffolgenden Recherchen des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Ermittlungsbereich Diebstahl) zeigten jedoch rasch, dass es sich nicht um eine Einzeltat handelte. Die Kriminalisten konnten dem jungen Mann insgesamt zwölf Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser zuordnen, die zwischen dem 16. Februar und dem 25. April 2026 verübt worden waren. Bei vier Taten blieb es beim Versuch. Das Hauptaugenmerk des Beschuldigten lag stets auf leicht zu transportierenden Wertsachen: Er erbeutete vorwiegend Bargeld und Schmuck. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Der Schwerpunkt seiner kriminellen Aktivitäten lag vor allem in Oberösterreich: Oberösterreich: 9 Taten (zwei Versuche) – darunter drei Einbrüche in Linz (ein Versuch) und sechs im Bezirk Linz-Land (ein Versuch)

Niederösterreich: 2 Taten im Bezirk Mödling (ein Versuch)

Wien: 1 versuchter Einbruchsdiebstahl

Festnahme per EU-Haftbefehl in Belgien

Nachdem die Beweislage erdrückend wurde, erwirkte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt einen Europäischen Haftbefehl. Der Zugriff erfolgte schließlich am 20. Oktober 2026 durch die belgischen Behörden. Neun Tage später, am 29. Oktober 2026, wurde der mittlerweile 18-Jährige nach Österreich ausgeliefert. Bei seiner polizeilichen Vernehmung durch die Ermittler des Landeskriminalamtes verweigerte der Verdächtige die Aussage.