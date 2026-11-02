390.000 ohne Job: Arbeitslosigkeit steigt den 43. Monat in Folge

Keine Entwarnung am Arbeitsmarkt: Im Oktober stieg die Zahl der Arbeitslosen den 43. Monat in Folge auf knapp 390.000 Personen. Betroffen sind vor allem Branchen mit hohem Frauenanteil.

Der erhoffte Umschwung auf dem österreichischen Arbeitsmarkt bleibt weiter aus. Auch der Oktober brachte keine spürbare Entlastung: Zum Monatsende waren hierzulande 389.941 Personen als arbeitslos gemeldet oder befanden sich in Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS). Das entspricht einem Zuwachs von 0,5 Prozent bzw. 1.823 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit setzt sich eine anhaltende Negativserie fort – die Arbeitslosigkeit stieg nun bereits den 43. Monat in Folge.

Deutliche strukturelle Unterschiede

Besonders deutlich treten strukturelle Unterschiede zutage: Während sich die Lage bei den Männern entspannt (minus 2,6 Prozent), wuchs die Arbeitslosigkeit bei Frauen deutlich um 3,8 Prozent an. Eine spürbare Kluft zeigt sich zudem im Altersvergleich zwischen jüngeren und älteren Erwerbslosen. „Der Trend, der sich schon in den letzten Monaten abzeichnete, scheint sich zu verfestigen: Der leichte Konjunkturaufschwung macht sich in einzelnen Gruppen bemerkbar, aber nicht bei allen“, erklärte Petra Draxl, Mitglied des AMS-Vorstands am Montag in einer Aussendung.

Ungleich verteilt: Konjunkturflaute trifft Branchen mit hohem Frauenanteil

Die Ursache für die wachsende Diskrepanz zwischen den Geschlechtern liegt vor allem in der branchenspezifischen Konjunkturdynamik. „In Branchen mit höherem Frauenanteil (Handel und Gesundheit) sehen wir Steigerungen und in Branchen mit höherem Männeranteil einen Rückgang der Arbeitslosigkeit“, so Draxl weiter. Ihr Fazit fällt entsprechend verhalten aus: Der aktuelle, zarte Konjunkturaufschwung reiche schlicht noch nicht aus, um eine breite Trendwende einzuleiten und die Gesamtarbeitslosigkeit in Österreich nachhaltig zu senken.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 10:37 Uhr aktualisiert