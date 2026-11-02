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/ ©Pexels / George Dolgikh
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Frau am Smartphone.
Erste Bank gibt nach Störung Entwarnung.
Österreich
02/11/2026
Erste Bank

George-App down: Sparkassen-Kunden konnten nicht auf Konten zugreifen

Am Montagnachmittag kam es bei der Banking-App George zu technischen Problemen. Zahlreiche Kunden konnten vorübergehend nicht auf ihr Online-Banking zugreifen. Mittlerweile ist der Dienst wieder verfügbar.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Wer am Montag sein Konto über die George-App der Erste Bank und Sparkasse aufrufen wollte, musste sich zunächst gedulden. Ab etwa 14 Uhr traten technische Schwierigkeiten auf, die sowohl die mobile Anwendung als auch das Internetbanking betrafen. Ein Login war zeitweise nicht möglich.

Zugang wird schrittweise freigegeben

Inzwischen konnte die technische Störung laut Erste Bank behoben werden. Allerdings können laut Medien noch nicht alle Kunden gleichzeitig auf ihre Konten zugreifen. Um eine neuerliche Überlastung der Systeme zu verhindern, wird die Zahl der möglichen gleichzeitigen Anmeldungen vorerst begrenzt. Diese Beschränkung soll schrittweise gelockert werden. Damit erhalten nach und nach wieder mehr Nutzer Zugang zu ihren Bankgeschäften.

Ursache noch nicht bekannt

Warum es überhaupt zu dem Ausfall gekommen ist, war zunächst noch unklar. Die Einschränkung dauerte laut Angaben der Bank rund eine halbe Stunde. Der vollständige Zugang wird nun nach und nach wiederhergestellt.

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