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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Rettungshubschrauber, der am Dach des Klinikums Klagenfurt landet.
Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es heute auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen.
Neunkirchen
02/11/2026
Tragischer Unfall

Tödlicher Crash auf der A2: LKWs krachten zusammen – Hubschraubereinsatz

Am Montagvormittag krachten zwei Lastwagen im Bezirk Neunkirchen zusammen. Für einen der Lenker kam jede Hilfe zu spät. Die Autobahn in Richtung Wien musste komplett gesperrt werden, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich am Montagvormittag auf der A2 zwischen Zöbern und Krumbach bei Straßenkilometer 77,4. Nach bisherigen Informationen fuhr ein Sattelzug auf das Heck eines weiteren LKWs auf, der mit schweren Betonelementen beladen war.

Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen

Der Anprall war so heftig, dass der Lenker des auffahrenden Sattelzugs tödliche Verletzungen erlitt – dies bestätigte das Rote Kreuz Niederösterreich gegenüber dem ORF. Eine weitere beteiligte Person erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in ein Krankenhaus geflogen.

Schwieriger Einsatz und lange Sperre

Bevor die völlig demolierten Schwerfahrzeuge geborgen werden können, muss die Fahrbahn zunächst von den verlorenen Betonteilen und Trümmern geräumt werden. Zudem müssen Teile der Leitplanken entfernt werden, um die Bergungsarbeiten überhaupt durchführen zu können. Die Einsatzkräfte rechnen mit mehreren Stunden Einsatzdauer, heißt es abschließend.

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