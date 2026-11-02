Ein außergewöhnlich starker El Niño könnte das Wetter in den kommenden Monaten weltweit beeinflussen. Wie die US-amerikanische Wetterbehörde NOAA in ihrer aktuellen Prognose vom 8. Oktober mitteilt, besteht eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 83 Prozent, dass sich das Wetterphänomen bis zum Zeitraum Jänner bis März 2027 zu einem starken bis sehr starken Ereignis entwickelt. Auch ein historisches Ausmaß ist möglich.

Was ist El Niño? El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen, bei dem sich das Oberflächenwasser im zentralen und östlichen tropischen Pazifik ungewöhnlich stark erwärmt. Dadurch verändern sich Luftströmungen und Wettermuster weltweit. In manchen Regionen führt das zu starken Regenfällen und Überschwemmungen, in anderen zu Hitze und Dürren. El Niño tritt unregelmäßig etwa alle zwei bis sieben Jahre auf und dauert meist neun bis zwölf Monate. Der Einfluss auf das Wetter in Österreich ist vergleichsweise gering.

Was steckt hinter El Niño?

El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen, bei dem sich das Oberflächenwasser im zentralen und östlichen tropischen Pazifik ungewöhnlich stark erwärmt. Dadurch verändern sich Luftströmungen und Niederschlagsmuster. Die Folgen können weltweit spürbar sein. Während manche Regionen mit extremen Regenfällen und Überschwemmungen rechnen müssen, steigt andernorts die Gefahr von Hitze und Dürre.

Historisches Ereignis möglich

Laut NOAA könnte El Niño in diesem Winter eine außergewöhnliche Stärke erreichen. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) warnt ebenfalls vor möglichen Auswirkungen auf die globalen Wetterverhältnisse. Besonders betroffen könnten Regionen in Australien, Afrika, Asien sowie Nord- und Südamerika sein.

Was bedeutet das für Österreich?

Auch in Österreich stellt sich die Frage, welche Auswirkungen El Niño auf den bevorstehenden Winter haben könnte. Die GeoSphere Austria erklärt allerdings, dass der Einfluss des Wetterphänomens auf Europa vergleichsweise gering ist. Ob der Winter 2026/27 in Österreich besonders mild, kalt oder schneereich ausfallen wird, lässt sich daher nicht allein anhand der El-Niño-Entwicklung vorhersagen. Andere atmosphärische Einflüsse spielen für das Wetter in Mitteleuropa eine wesentlich größere Rolle. Fest steht jedoch: Wetterexperten beobachten die Entwicklung im Pazifik genau. Denn ein außergewöhnlich starker El Niño könnte die Wetterverhältnisse in zahlreichen Teilen der Welt bis weit ins Jahr 2027 beeinflussen.