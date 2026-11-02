„Ich umarme Sie“: Bekannter ORF-Korrespondent nimmt Abschied

Nach mehr als 35 Jahren beim ORF verabschiedet sich Auslandskorrespondent Josef Manola in die Pension. Mit emotionalen Worten wandte sich der 70-Jährige ein letztes Mal an sein Publikum.

Nach mehr als dreieinhalb Jahrzehnten als Auslandskorrespondent ist für Josef Manola beim ORF Schluss. Der 70-Jährige verabschiedete sich am Samstag, dem 31. Oktober 2026, im Ö1-Mittagsjournal von seinen Zuhörern. Dabei fand der langjährige Journalist besonders persönliche Worte: „Ich umarme Sie“, richtete er seinem Publikum zum Abschied aus.

Jahrzehntelang für den ORF im Einsatz

Josef Manola wurde 1956 in Wien geboren und begann seine journalistische Laufbahn bereits während seines Publizistikstudiums in der Kulturredaktion des ORF-Hörfunks. Später arbeitete er auch als Drehbuchautor und Regisseur. Ab 1986 berichtete er regelmäßig aus Spanien, Portugal und Lateinamerika. Seit 1988 war Madrid sein beruflicher Mittelpunkt. Über Jahrzehnte informierte er die österreichische Bevölkerung über politische Entwicklungen und Krisen in Südeuropa, Lateinamerika und Nordafrika.

Ganz aufhören will er nicht

Obwohl Manola nun seinen Ruhestand antritt, möchte er dem Journalismus weiterhin treu bleiben. Bei seinem Abschied kündigte er an, künftig auf seiner eigenen Homepage Berichte und Analysen zu veröffentlichen. Wer also weiterhin von ihm hören möchte, bekommt dazu auch nach seinem ORF-Abschied Gelegenheit.

Nachfolgerin steht bereits fest

Seine Nachfolge im ORF-Büro in Madrid übernimmt Maren Häußermann. Manola ist nicht der einzige bekannte Auslandskorrespondent, der sich in diesem Jahr verabschiedet. Auch Christian Wehrschütz, Karim El-Gawhary und Ernst Gelegs haben ihre langjährige Tätigkeit beim ORF beendet.