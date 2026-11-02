AMS-Nachzahlung: Wann Betroffene mit ihrem Geld rechnen können

Rund 250.000 Menschen könnten Geld vom AMS zurückbekommen. Die Nachzahlungen sollen möglichst noch 2026 erfolgen. Doch was gilt, wenn bis Ende Jänner kein Geld auf dem Konto ist?

Tausende warten auf ihr Geld vom AMS! Wann die Nachzahlungen kommen sollen und was Betroffene jetzt wissen müssen.

Tausende warten auf ihr Geld vom AMS! Wann die Nachzahlungen kommen sollen und was Betroffene jetzt wissen müssen.

Rund 135 Millionen Euro muss das Arbeitsmarktservice (AMS) aufgrund jahrelanger Fehlberechnungen bei Arbeitslosengeld und Notstandshilfe nachzahlen. Österreichweit könnten rund 250.000 Menschen betroffen sein. Im Durchschnitt geht es um etwa 400 Euro, in einzelnen Fällen sogar um bis zu 2.500 Euro. Doch wann landet das Geld tatsächlich auf dem Konto?

Auszahlung möglichst noch 2026 geplant

Wie aus Berichten unter Berufung auf das Sozialministerium hervorgeht, sollen die Nachzahlungen nach Möglichkeit noch im laufenden Jahr erfolgen. Das AMS hat zudem eine Abwicklung bis Jänner 2027 in Aussicht gestellt. Einen einheitlichen Auszahlungstermin gibt es allerdings nicht. Die Behörde überprüft die betroffenen Fälle einzeln und berechnet die jeweiligen Ansprüche neu. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, sollen Betroffene verständigt und die entsprechenden Beträge überwiesen werden.

AMS bittet Betroffene um Geduld

Wer vermutet, Anspruch auf eine Nachzahlung zu haben, muss zunächst nicht selbst aktiv werden. Die Überprüfung erfolgt automatisch, ein eigener Antrag ist nicht erforderlich. Gegenüber dem ORF Steiermark erklärte AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe, dass Betroffene vorerst von Anfragen absehen sollten. Wer bis Ende Jänner 2027 keine Nachricht erhalten hat und glaubt, von der fehlerhaften Berechnung betroffen zu sein, könne sich ab Februar beim AMS melden.

Wer bekommt überhaupt Geld zurück?

Hintergrund ist ein Berechnungsfehler, der über Jahre hinweg zu niedrigeren AMS-Leistungen geführt hat. Bei Menschen mit niedrigem Einkommen wurde ein Arbeitslosenversicherungsbeitrag von drei Prozent berücksichtigt, obwohl sie diesen gar nicht bezahlen mussten. Der Verwaltungsgerichtshof stellte Anfang Juli 2026 fest, dass diese Vorgehensweise nicht korrekt war. Betroffen sind Personen, deren Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe aufgrund dieser Berechnung zu niedrig ausgefallen ist. Entscheidend ist dabei unter anderem das frühere Einkommen und der Zeitraum, in dem Leistungen bezogen wurden.

Nachzahlungen für bis zu drei Jahre

Obwohl der Berechnungsfehler bereits seit vielen Jahren besteht, können Nachzahlungen grundsätzlich nur für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren vor dem 22. September 2026 berücksichtigt werden. An diesem Tag langte die maßgebliche Gerichtsentscheidung beim AMS ein. Eine gesetzliche Absicherung soll verhindern, dass Betroffene aufgrund der Bearbeitungsdauer weitere Ansprüche verlieren. Wie viel Geld tatsächlich zurückgezahlt wird, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Während die durchschnittliche Nachzahlung auf rund 400 Euro geschätzt wird, können bei längeren Bezugszeiträumen auch deutlich höhere Beträge zusammenkommen.