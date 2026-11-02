Neue Spritpreise in Slowenien: Diesel steigt, Benzin bleibt gleich

Tanktouristen aufgepasst: Ab Mitternacht ändern sich in Slowenien wieder die Spritpreise. Einen Überblick bekommst du hier.

Pünktlich um Mitternacht dreht die slowenische Regierung an der Preisschraube. Wie gewohnt gelten die neuen Tarife abseits des Autobahnnetzes für die kommenden 14 Tage. Wir haben wieder die neuen Preise für Benzin und Diesel für euch, sie gelten ab Mitternacht.

Tanken: Preisanpassung in der Nacht auf den 3. November

2022 wurde in Slowenien die Spritpreisregulierung eingeführt. Mit dieser Maßnahme verfolgt die slowenische Regierung das Ziel, die Belastung für die Verbraucher niedrig zu halten. Die Preisdeckelung gilt für Normalbenzin (95 Oktan), Diesel sowie Heizöl. Sämtliche Tarife werden alle zwei Wochen neu berechnet – basierend auf den internationalen Rohölmärkten und dem Euro-Dollar-Wechselkurs.

Neue Spritpreise ab Mitternacht in Slowenien

Alter Preis Neuer Preis Benzin 1,63 Euro 1,626 Euro Diesel 1,935 Euro 1.949 Euro