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/ © Uros Zavodnik
Ein Bild auf 5min.at zeigt die die Zapfsäule mit dem ausverkauften Diesel.
Ab Mitternacht gibt es in Slowenien wieder geänderte Tankpreise.
Slowenien
02/11/2026
Ab Mitternacht

Neue Spritpreise in Slowenien: Diesel steigt, Benzin bleibt gleich

Tanktouristen aufgepasst: Ab Mitternacht ändern sich in Slowenien wieder die Spritpreise. Einen Überblick bekommst du hier.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Pünktlich um Mitternacht dreht die slowenische Regierung an der Preisschraube. Wie gewohnt gelten die neuen Tarife abseits des Autobahnnetzes für die kommenden 14 Tage. Wir haben wieder die neuen Preise für Benzin und Diesel für euch, sie gelten ab Mitternacht.

Tanken: Preisanpassung in der Nacht auf den 3. November

2022 wurde in Slowenien die Spritpreisregulierung eingeführt. Mit dieser Maßnahme verfolgt die slowenische Regierung das Ziel, die Belastung für die Verbraucher niedrig zu halten. Die Preisdeckelung gilt für Normalbenzin (95 Oktan), Diesel sowie Heizöl. Sämtliche Tarife werden alle zwei Wochen neu berechnet – basierend auf den internationalen Rohölmärkten und dem Euro-Dollar-Wechselkurs.

Neue Spritpreise ab Mitternacht in Slowenien

Alter PreisNeuer Preis
Benzin1,63 Euro1,626 Euro
Diesel1,935 Euro1.949 Euro

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