Lotto-Doppeljackpot: Am Mittwoch warten 2 Millionen Euro

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag blieb der Sechser erneut aus. Am Mittwoch warten deshalb rund 2 Millionen Euro. Auch beim Joker gibt es einen Dreifachjackpot mit rund 600.000 Euro.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 1. November 2026, gab es erneut keinen Sechser. Damit ist der Jackpot weiter angewachsen: Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch, dem 4. November, warten rund zwei Millionen Euro auf einen möglichen Gewinner. Auch beim Joker darf auf einen hohen Gewinn gehofft werden.

Zwei Gewinne gehen nach Tirol

Während der Lotto-Sechser ausblieb, durfte sich eine Person aus Tirol über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Der zweite von drei Tipps auf einem Normalschein brachte einen Gewinn von rund 81.000 Euro ein. Auch bei LottoPlus ging ein Sologewinn nach Tirol. Hier führte der erste von drei Quicktipps bei der ersten Ziehung zum Erfolg. Bei der zweiten LottoPlus-Ziehung gab es hingegen keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde deshalb auf 31 Fünfer aufgeteilt, die jeweils mehr als 4.300 Euro erhielten.

Dreifachjackpot beim Joker

Auch beim Joker blieb der Hauptgewinn am Sonntag aus. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde keine Quittung mit der richtigen Joker-Zahl abgegeben. Dadurch wartet bei der nächsten Ziehung am Mittwoch ein Dreifachjackpot mit rund 600.000 Euro. Bei LottoPlus stehen am Mittwoch für die beiden Sechser jeweils rund 90.000 Euro bereit.

Nächste Ziehung am Mittwoch

Die nächste Lotto-Ziehung findet am Mittwoch, dem 4. November 2026, statt und wird von Ralph Huber-Blechinger moderiert. Neben dem Lotto-Doppeljackpot mit rund zwei Millionen Euro geht es auch beim Joker und bei LottoPlus um hohe Gewinnsummen.