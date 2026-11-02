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/ ©Gerald Heumann
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt eine verschneite Landschaft in der Steiermark. Auch eine Kirche und Häuser sind zu sehen.
In Teilen Österreichs fällt Schnee bis auf 600 Meter Seehöhe. Die Temperaturen bleiben mit maximal 9 Grad einstellig.
Österreich
02/11/2026
Vorhersage

Schnee bis auf 600 Meter: Österreich erwartet eisige Temperaturen

Wolken, Regen und erste Schneeflocken: In Österreich wird es ungemütlich. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 600 Meter, die Temperaturen erreichen maximal 9 Grad.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Der Winter macht sich in Österreich langsam bemerkbar. Im Großteil des Landes dominieren dichte Wolken das Wettergeschehen. Besonders in der Osthälfte muss zeitweise mit leichtem Regen oder Schneefall gerechnet werden. Im Westen und Süden bestehen hingegen am Nachmittag Chancen auf kurze sonnige Abschnitte.

Schnee bereits ab 600 Metern möglich

Vor allem im Bergland der östlichen Landeshälfte kann es immer wieder leicht schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900 Metern Seehöhe. In tieferen Lagen fällt der Niederschlag überwiegend als Regen. Größere Schneemengen sind laut Prognose zunächst nicht zu erwarten.

Temperaturen bleiben einstellig

Auch die Temperaturen zeigen sich wenig einladend. In den frühen Morgenstunden liegen die Werte zwischen 0 und 5 Grad. Tagsüber werden lediglich 4 bis 9 Grad erreicht. Im Norden und Osten weht dazu teilweise mäßiger Wind aus nördlicher bis östlicher Richtung. Wer sich im Freien aufhält, sollte sich daher warm anziehen.

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