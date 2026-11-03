Halloween-Schock: Österreichweit weitere Nadeln in Süßigkeiten entdeckt

Nach den gefährlichen Funden in Linz, Leibnitz und Amstetten gibt es einen weiteren Fall, erneut in Oberösterreich: Eine Elfjährige entdeckte Nadeln in ihren Halloween-Süßigkeiten. In eine davon hatte sie bereits gebissen.

Was eigentlich eine süße Erinnerung an Halloween sein sollte, hätte für ein elfjähriges Mädchen aus dem Bezirk Vöcklabruck gefährlich enden können. Als es am Montag seine gesammelten Süßigkeiten essen wollte, machte es eine beunruhigende Entdeckung: In einem Kaubonbon und einem Schokoriegel steckten Nadeln. Besonders erschreckend ist, dass die Elfjährige bereits in eine der Süßigkeiten gebissen hatte.

Mädchen hatte Süßigkeiten in Vöcklamarkt gesammelt

Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen am Samstag, dem 31. Oktober, zwischen 18 und 20 Uhr im Gemeindegebiet von Vöcklamarkt unterwegs gewesen. Gemeinsam mit anderen Kindern zog es zu Halloween von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu sammeln. Erst zwei Tage später, am Montagmittag, fiel der Elfjährigen auf, dass mit zwei ihrer Naschereien etwas nicht stimmte. Sowohl in einem Kaubonbon als auch in einem Schokoriegel entdeckte sie eine dickere Nadel. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits in eine der Süßigkeiten gebissen. Nach Angaben der Polizei erlitt sie dabei keine Verletzungen. Am späten Montagnachmittag erstattete ihre 40-jährige Mutter Anzeige. Wer die Süßigkeiten manipuliert haben könnte, ist derzeit nicht bekannt. Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf eine Täterschaft.

Bereits Nägel in Halloween-Süßigkeiten in Linz entdeckt

Der Vorfall in Vöcklamarkt ist nicht der erste seiner Art in Oberösterreich. Wie 5 Minuten bereits berichtete, hatte ein 28-jähriger Vater aus Linz nach Halloween ebenfalls eine gefährliche Entdeckung gemacht, hier nachzulesen: Halloween-Schock in Linz: Nägel in Süßigkeiten von Kindern entdeckt. Als er am Sonntagabend die gesammelten Süßigkeiten seiner Kinder kontrollierte, fand er Nägel in mehreren Schokoriegeln und Kaubonbons. Die Kinder hatten ihre Naschereien am Halloween-Abend im Linzer Stadtteil Oed gesammelt. Die Metallstücke waren laut Polizei rund einen Zentimeter lang. Manche waren von außen sichtbar, andere steckten so tief in den Süßigkeiten, dass sie zunächst nicht zu erkennen waren. Auch in Linz wurde nach bisherigen Informationen niemand verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und warnte davor, die im betroffenen Stadtteil gesammelten Süßigkeiten ungeprüft zu essen.

Auch Steiermark und Niederösterreich betroffen

Mittlerweile beschäftigen ähnliche Vorfälle die Polizei in mehreren Bundesländern. In der Steiermark wurden vier Fälle aus den Bezirken Weiz und Leibnitz bekannt. Dort fanden sich ebenfalls metallische Gegenstände in Halloween-Süßigkeiten, 5 Minuten hat berichtet: Schock nach Halloween: Heftklammern in Kinderschokolade entdeckt. Unter anderem berichtete eine Mutter, dass sie Heftklammern in einer Kinderschokolade entdeckt hatte. Die betroffenen Süßigkeiten waren zuvor beim Halloween-Sammeln verteilt worden. Auch aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten wurde ein entsprechender Fund gemeldet. Das Bundeskriminalamt hat sich inzwischen eingeschaltet und prüft, ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gibt es dafür allerdings keine Hinweise.

Bundeskriminalamt warnt Eltern

Angesichts der Funde richtet die Polizei eine Warnung an Eltern und Erziehungsberechtigte. Süßigkeiten, die Kinder zu Halloween gesammelt haben, sollten vor dem Verzehr sorgfältig kontrolliert werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt beschädigten oder auffällig veränderten Verpackungen. Auch mögliche Fremdkörper in Schokolade, Kaubonbons und anderen Naschereien sollten beachtet werden. Dass eine Kontrolle wichtig ist, zeigt gerade der Fall aus Linz: Dort waren einige Nägel so tief in den Süßigkeiten verborgen, dass sie von außen nicht sichtbar waren. Wer verdächtige Gegenstände in Halloween-Süßigkeiten entdeckt, sollte die Polizei verständigen. Die Ermittlungen zu den Vorfällen laufen. Ob die Fälle in Oberösterreich und den anderen Bundesländern miteinander zusammenhängen, ist weiterhin offen.