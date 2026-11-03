Ab 2027: Airline rüstet Flotte mit Starlink-Internet aus

Während des Flugs streamen, surfen und chatten: EasyJet rüstet seine Flotte mit Starlink aus und bietet Fluggästen damit künftig zum ersten Mal Highspeed-WLAN an Bord.

Zwischen Anfang 2027 und Anfang 2028 rüstet die Airline EasyJet ihre A320-, A320neo- und A321neo-Flotte mit Starlink aus. Fluggäste erhalten damit schnelles, stabiles Bord-WLAN zu erschwinglichen Preisen, um auf ihren Endgeräten wie gewohnt zu surfen, zu streamen oder Nachrichten zu senden. Das berichtet das Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“.

100 Millionen jährliche Fluggäste

Mit der Investition in Bord-WLAN will EasyJet das Reiseerlebnis für seine rund 100 Millionen jährlichen Fluggäste gezielt weiter verbessern. Der Schritt unterstreicht das Markenversprechen, einfache und erschwingliche Reisen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbinden, heißt es. Gleichzeitig baut die Fluggesellschaft ihr Serviceangebot aus, um künftig noch mehr Urlaubs- und Geschäftsreisende zu gewinnen.

Mehr Service über den Wolken

Der Online-Zugang an Bord bietet Passagieren praktischen Mehrwert: Sie können Flugdaten in Echtzeit verfolgen und Informationen zu Wetter, Transfers sowie touristischen Angeboten am Zielort einsehen. Darüber hinaus schafft das System die Grundlage für einen digitalen Bordservice mit direkter Bestellmöglichkeit am Platz.