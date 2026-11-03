Programm-Änderung im ZDF: Darauf müssen sich Zuseher einstellen

Schlechte Nachrichten für Krimi-Fans: „Die Rosenheim-Cops“ fallen am Dienstag, den 3. November, zugunsten einer Sondersendung im ZDF aus.

Am Dienstag (3. November) stehen in den USA wichtige Weichenstellungen an: Bei den sogenannten Midterm-Wahlen werden das gesamte Repräsentantenhaus sowie etwa ein Drittel des Senats neu bestimmt. Aktuell verfügen die Republikaner um Donald Trump in beiden Kongresskammern über die Mehrheit, die laut Umfragen jedoch in Gefahr ist. Diesem wichtigen politischen Thema widmet das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) den kommenden Dienstagabend.

Zwei Sondersendungen: „Rosenheim-Cops“ müssen weichen

Mit zwei Sondersendungen am 3. und 4. November berichtet das ZDF über die US-Zwischenwahlen, wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht. Für die Sonderberichterstattung weichen „Die Rosenheim-Cops“ am Dienstagabend um 19.25 Uhr aus dem Programm. „Auslandsjournal“-Moderatorin Shakuntala Banerjee und ZDF-Studioleiter Elmar Theveßen melden sich dazu mit Expertinnen und Experten live aus Washington, D.C. Am Folgetag analysieren beide die Wahlergebnisse in einer weiteren Ausgabe von „ZDF spezial“.

Folge verschiebt sich um eine Woche nach hinten

Die fünfte Folge der 26. Staffel („Ein Toter auf dem Friedhof“) verschiebt sich im linearen Fernsehen um eine Woche und läuft erst am Dienstag, 10. November. Online-Zuschauer sind im Vorteil: In der ZDF-Mediathek stand die Episode bereits ab dem 27. Oktober auf Abruf bereit. Auch die beiden Abschiedsfolgen mit Marisa Burger alias Kult-Sekretärin Miriam Stockl erscheinen zwei Wochen vorab im Netz. Im TV flimmert ihr letzter Auftritt am Dienstag, 24. November, zur gewohnten Zeit über die Bildschirme. Sie geht nicht allein: Neben Marisa Burger verabschiedet sich mit Alexander Duda ein weiteres langjähriges Gesicht von den „Rosenheim-Cops“.

Burger kündigte Ausstieg aus der Serie bereits 2025 an

Burger hatte ihren Ausstieg bereits im letzten Jahr angekündigt. Nach fast 25 Jahren als Miriam Stockl habe die 53-Jährige das Bedürfnis nach mehr Freiheit und Abwechslung verspürt. Gegenüber dem „Spiegel“ erklärte sie, sie habe ihre Tage wieder selbstständig planen wollen. Zudem habe sie sich die Frage gestellt, wie sie die Rolle noch mit Leben füllen und ehrlich verkörpern könne, ohne sich ständig zu wiederholen. Ihr sei es vor allem darum gegangen, die Kultfigur nicht ins Lächerliche abdriften zu lassen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 08:43 Uhr aktualisiert