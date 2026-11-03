Sensation: Forscher entdecken in Norditalien „zweiten Gardasee“

Eine spektakuläre Entdeckung sorgt derzeit in Norditalien für Aufsehen: Wissenschaftler haben unter der Provinz Venedig ein gigantisches Süßwasser-Reservoir gefunden, das beinahe die Fläche des Gardasees erreicht.

Der unterirdische See wurde bei einem EU-Forschungsprojekt zwischen den Orten Cavarzere und Chioggia entdeckt. Das Süßwasser liegt 30 Meter unter der Erdoberfläche und erstreckt sich über eine Fläche von 30.000 Hektar. Zum Vergleich: Der Gardasee hat 37.000 Hektar.

Hoffnung in Zeiten des Klimawandels

Die Entdeckung kommt für Italien zur rechten Zeit. Das Land kämpft seit Jahren mit zunehmender Trockenheit, sinkenden Grundwasserständen und längeren Hitzeperioden. Vor allem in Norditalien geraten Landwirtschaft und Wasserversorgung immer stärker unter Druck.

Chance für die Landwirtschaft

Gerade für die Bauern könnte der Fund des „zweiten Gardasees“ langfristig von großer Bedeutung sein. In vielen Küstengebieten dringt Meereswasser zunehmend in Böden und Grundwasserleiter ein, was die Bewirtschaftung erschwert.

Experten mahnen zur Vorsicht

Bevor Wasser entnommen wird, sollen weitere Untersuchungen folgen. Klar ist bereits jetzt: Der unterirdische See zählt zu den bedeutendsten Wasserfunden der vergangenen Jahre in Italien und könnte angesichts des Klimawandels enorm an Bedeutung gewinnen.