Nadeln in Halloween-Süßigkeiten: Neue Fälle in Weiz, jetzt spricht Minister Karner

Nach den gefährlichen Halloween-Funden in mehreren Bundesländern gibt es neue Details aus der Steiermark. Eine Mutter kontrollierte die Süßigkeiten ihrer Kinder mit einem Magneten und entdeckte tatsächlich einen Metallstift.

Die Berichte über Nadeln und andere Metallgegenstände in Halloween-Süßigkeiten sorgen österreichweit für Verunsicherung. Wie 5 Minuten bereits berichtete, wurden entsprechende Funde unter anderem aus Linz, Vöcklamarkt und dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten gemeldet, hier nachzulesen: Halloween-Schock: Österreichweit weitere Nadeln in Süßigkeiten entdeckt. Besonders erschreckend: In Oberösterreich hatte eine Elfjährige bereits in eine manipulierte Süßigkeit gebissen. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. Nun werden weitere Details zu den Fällen in der Steiermark bekannt. Eine Mutter aus dem Bezirk Leibnitz schildert, wie sie einen gefährlichen Gegenstand in den Süßigkeiten ihrer Kinder entdeckte.

Mutter kontrollierte Süßigkeiten mit Magneten

Aufmerksam wurde die Frau durch die zahlreichen Medienberichte über manipulierte Halloween-Süßigkeiten. Daraufhin beschloss sie, die gesammelten Naschereien ihrer Kinder genauer zu untersuchen. Und tatsächlich wurde sie fündig. „Tatsächlich sind wir bei einem weichen Zuckerl fündig geworden. Dort steckte dann ein ein Zentimeter großer Metallstift drinnen“, so die Mutter gegenüber mehreren Medien. Besonders ungewöhnlich ist die Methode, mit der sie den Gegenstand entdeckte. Die Frau verwendete einen Magneten, um die Süßigkeiten zu überprüfen. „Entdeckt haben wir es aufgrund dessen, dass wir eben die Zuckerl mit dem Magneten langsam abgefahren sind“, erzählt sie. Als der Magnet bei einer Süßigkeit reagierte, wurde die Familie aufmerksam. „Und da hat eben der Magnet dann von außen leicht angeschlagen. Und dann haben wir es noch mal ganz genau kontrolliert und dann haben wir es eben entdeckt“, schildert die Mutter. Erst bei dieser genaueren Untersuchung kam der Metallstift zum Vorschein.

Polizei bestätigt vier Anzeigen in der Steiermark

Mittlerweile liegen der Polizei in der Steiermark insgesamt vier Anzeigen wegen mutmaßlich manipulierter Halloween-Süßigkeiten vor. Das bestätigte die steirische Polizei. „Insgesamt liegen uns jetzt vier Anzeigen vor, das heißt zweimal im Bezirk Leibnitz und zweimal im Bezirk Weiz, dass eben derartige Halloween-Süßigkeiten offenbar mit metallischen Gegenständen mit kleinen Klammern bzw. Nadeln manipuliert worden sind.“ Damit steht fest, dass sich die gemeldeten Vorfälle nicht nur auf den Bezirk Leibnitz beschränken. Auch im Bezirk Weiz wurden zwei entsprechende Fälle angezeigt. Ob dieselben Personen hinter den Manipulationen stecken könnten, ist derzeit nicht geklärt. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand können wir keinen Zusammenhang dieser vier Fälle erkennen“, erklärt Grundnig.

Elfjährige hatte bereits in Süßigkeit gebissen

Die aktuellen Erkenntnisse aus der Steiermark reihen sich in eine Serie ähnlicher Meldungen aus mehreren Bundesländern ein. Wie 5 Minuten bereits berichtete, entdeckte eine Elfjährige aus Vöcklamarkt in Oberösterreich Nadeln in einem Kaubonbon und einem Schokoriegel. Besonders beunruhigend: Das Mädchen hatte bereits in eine der betroffenen Süßigkeiten gebissen. Verletzt wurde sie nach Angaben der Polizei nicht. Auch in Linz-Oed hatte ein Vater nach Halloween mehrere Nägel in den Süßigkeiten seiner Kinder gefunden. Die Metallstücke waren teilweise so tief in Schokolade und Kaubonbons verborgen, dass sie von außen nicht zu erkennen waren. Aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten wurde ebenfalls ein entsprechender Vorfall gemeldet. Das Bundeskriminalamt befasst sich inzwischen mit den Fällen. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen ist bislang nicht nachgewiesen.

©LPD Stmk/Huber

Pressekonferenz für Dienstag angekündigt

Die gefährlichen Funde beschäftigen mittlerweile auch die Politik. Für Dienstag, den 3. November, um 10 Uhr kündigt Minister Gerhard Karner eine Pressekonferenz zu diesem Thema an. Welche neuen Erkenntnisse dabei präsentiert werden und ob zusätzliche Maßnahmen geplant sind, bleibt zunächst abzuwarten. Unterdessen laufen die polizeilichen Ermittlungen weiter. Eltern wird geraten, die zu Halloween gesammelten Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu kontrollieren. Wer verdächtige Gegenstände entdeckt, sollte die Polizei verständigen und die betroffenen Süßigkeiten für die Ermittlungen aufbewahren. Ob zwischen den Fällen in der Steiermark und jenen in anderen Bundesländern eine Verbindung besteht, ist weiterhin offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 08:35 Uhr aktualisiert