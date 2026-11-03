Ein letztes Mal nach Hause: Wenige Stunden später starb die Frau

Eine schwer kranke Frau hatte nur noch einen Wunsch: ein letztes Mal nach Hause, um sich von ihrer Familie zu verabschieden. Die „Rollenden Engel“ machten es möglich. Wenige Stunden später starb sie.

Eine Dame befand sich auf einer Palliativstation und lag im Sterben. Ihr letzter und größter Wunsch war es, noch ein einziges Mal nach Hause zu fahren, um sich in vertrauter Umgebung und in Ruhe von ihrer Familie verabschieden zu können.

Eine Dame befand sich auf einer Palliativstation und lag im Sterben. Ihr letzter und größter Wunsch war es, noch ein einziges Mal nach Hause zu fahren, um sich in vertrauter Umgebung und in Ruhe von ihrer Familie verabschieden zu können.

Manchmal sind es die scheinbar einfachen Dinge, die am Ende eines Lebens am meisten bedeuten. Noch einmal in den eigenen vier Wänden sein. Die vertraute Umgebung spüren. Und sich von den Menschen verabschieden, die einem am wichtigsten sind. Genau das wünschte sich eine schwer kranke Frau, die auf einer Palliativstation lag. Doch ihr Gesundheitszustand war so kritisch, dass zunächst unklar war, ob sie das Krankenhaus überhaupt noch verlassen könnte. Die ehrenamtlichen Helfer der „Rollenden Engel“ setzten dennoch alles daran, ihren letzten Wunsch zu erfüllen.

Um 21 Uhr kam der dringende Anruf

Wie die Organisation berichtet, erreichte sie vor wenigen Tagen gegen 21 Uhr eine besonders dringende Anfrage. Eine Frau lag im Sterben und wollte noch ein einziges Mal nach Hause fahren, um sich dort in Ruhe von ihrer Familie verabschieden zu können. Der Koordinator der „Rollenden Engel“ nahm umgehend Kontakt mit der Palliativstation auf. Gemeinsam wurde abgeklärt, ob eine solche Fahrt medizinisch und organisatorisch überhaupt möglich wäre. Grundsätzlich sprach nichts dagegen. Allerdings war der Gesundheitszustand der Frau äußerst kritisch. Am nächsten Morgen folgte zunächst eine ernüchternde Nachricht.

Zunächst schien der letzte Wunsch unerfüllbar

Um 7 Uhr erkundigten sich die Helfer erneut im Krankenhaus. Aufgrund des schlechten Allgemeinzustands der Patientin wurde ihnen mitgeteilt, dass die Fahrt nach Hause nicht möglich sei. Doch die „Rollenden Engel“ hielten sich weiterhin bereit. Der Koordinator organisierte vorsorglich das Fahrzeug und reservierte die ehrenamtliche Mannschaft. Die Hoffnung: Vielleicht würde sich doch noch ein kurzes Zeitfenster ergeben, in dem die Frau nach Hause gebracht werden könnte. Und tatsächlich kam es anders als zunächst befürchtet.

Um 9 Uhr kam die erlösende Nachricht

Gegen 9 Uhr meldete sich das Krankenhaus erneut. Diesmal mit einer guten Nachricht: Die Fahrt konnte stattfinden. Nur eine Stunde später standen die ehrenamtlichen Helfer bereits im Krankenhaus bereit, um die Frau abzuholen. Was folgte, war für die Patientin und ihre Angehörigen ein besonders wertvoller Moment. Die schwer kranke Frau durfte noch einmal nach Hause. Dort konnte sie Zeit mit ihrer Familie verbringen und sich in vertrauter Umgebung von ihren Liebsten verabschieden. Die „Rollenden Engel“ beschreiben diesen letzten Besuch als wunderschön und bewegend.

Wenige Stunden später verstarb die Frau

Lange blieb der Patientin nach diesem Abschied nicht mehr. Nur wenige Stunden nach der Wunscherfüllung verstarb sie. Für ihre Angehörigen bleibt die Trauer um einen geliebten Menschen. Zugleich konnte der Frau noch ein letzter Wunsch erfüllt werden, der am Morgen beinahe unmöglich erschienen war. Die Organisation sprach der Familie ihr Mitgefühl aus und wünschte den Hinterbliebenen viel Kraft.