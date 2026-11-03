BILLA Unterwegs: So geht es an 74 Standorten in Österreich weiter

Schnell noch etwas einkaufen, obwohl die Supermärkte schon geschlossen haben? An vielen Shell-Tankstellen ist das möglich. Jetzt haben BILLA und Shell eine Entscheidung getroffen, die das Angebot langfristig absichert.

Noch schnell ein Getränk, frisches Gebäck oder etwas fürs Abendessen besorgen: Für viele Österreicher gehört der Einkauf an der Tankstelle längst zum Alltag. Besonders dann, wenn andere Geschäfte bereits geschlossen haben. Jetzt steht fest, wie es mit den BILLA-Shops an zahlreichen Shell-Tankstellen weitergeht.

BILLA bleibt an 74 Shell-Tankstellen vertreten

Die Kooperation zwischen Shell und REWE umfasst insgesamt 133 Shell-Standorte in Österreich, die vom REWE Großhandel beliefert werden. An 74 dieser Standorte gibt es das gemeinsame Shop-Konzept „BILLA Unterwegs“. Es wurde bereits im Herbst 2018 eingeführt und soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Mit der neuen Vereinbarung sichern die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit bis Ende 2036 ab. Für Kunden bedeutet das vor allem eines: Das bekannte Einkaufsangebot an den bestehenden Standorten bleibt erhalten.

Einkaufen an sieben Tagen in der Woche

Das Konzept „BILLA Unterwegs“ richtet sich vor allem an Menschen, die auch außerhalb der üblichen Supermarktöffnungszeiten Lebensmittel und andere Produkte benötigen. Die Shops bieten unter anderem frische Lebensmittel, Backwaren, Getränke, Snacks und Kaffee an. Ein wesentlicher Unterschied zu klassischen Supermärkten: Das Angebot steht grundsätzlich an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Damit können Kunden auch am Wochenende oder bei spontanen Besorgungen auf die Tankstellenshops zurückgreifen.

Jeder Zweite sieht Tankstellenshops als wichtige Ergänzung

Dass solche Einkaufsmöglichkeiten gefragt sind, zeigt laut REWE auch eine repräsentative Umfrage, die das Unternehmen in Auftrag gegeben hat. Demnach betrachtet jeder Zweite ein Supermarktangebot an Tankstellen als wichtige Ergänzung zum bestehenden Handel. 46 Prozent der Befragten nutzen Tankstellenshops gezielt, um Reiseproviant einzukaufen. Besonders gefragt sind Getränke, Snacks, Backwaren und Kaffee. Aber auch für spontane Einladungen, Fernsehabende oder Grillabende werden Tankstellenshops genutzt.

Zusammenarbeit bis 2036 verlängert

Shell Austria und REWE Großhandel wollen das bestehende Angebot in den kommenden Jahren weiterentwickeln. „Die langfristige Vertragsverlängerung schafft die Grundlage, dieses erfolgreiche Konzept auch in Zukunft fortzuführen und das Angebot an unseren Standorten kontinuierlich weiterzuentwickeln“, erklärt Saghi Naglis, Mobility Managerin bei Shell Austria. Auch REWE-Großhandel-Geschäftsführer Florian Klein betont, dass die Kunden weiterhin auf das vertraute Einkaufsangebot zählen können.