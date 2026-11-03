Nächster Fall bekannt: Bereits 4 Bundesländer von Nadel-Skandal betroffen

Achtung: Auch in Salzburg ist jetzt Schokolade mit Fremdkörpern aufgetaucht - nach Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark das vierte betroffene Bundesland. Es wird zu dringender Vorsicht geraten!

Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland verdichten sich die Fälle.

Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland verdichten sich die Fälle.

Nach den Halloween-Umzügen wurden bundesweit bereits acht Fälle gemeldet, bei denen Nägel oder metallische Gegenstände in gesammelten Süßigkeiten gefunden wurden. Die Vorfälle verteilen sich auf vier Bundesländer: Niederösterreich (1 Fall im Bezirk Amstetten), Oberösterreich (2 Fälle in den Bezirken Linz und Vöcklabruck), die Steiermark (4 Fälle in den Bezirken Leibnitz und Weiz) sowie Salzburg (1 Fall im Stadtgebiet). Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich am Dienstag zu den Vorfällen geäußert.

„Wenn man Süßigkeiten oder Geschenke präpariert, ist das nicht nur feig und hinterhältig, sondern auch lebensbedrohlich. Daher werden wir alles tun, um diese Verbrechen mit allem Nachdruck aufzuklären. Ich habe das Bundeskriminalamt beauftragt, die Ermittlung national, aber auch international zu koordinieren.“ Gerhard Karner, Innenminister

Holzer: „Diese perfiden Taten erfordern entschlossenes Vorgehen“

Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer kündigte ebenso ein striktes Vorgehen gegen die Täter an. Um die Verantwortlichen für diese heimtückischen Taten zur Rechenschaft zu ziehen, arbeite man länderübergreifend eng mit Partnerbehörden zusammen und bündle alle verfügbaren Ressourcen. Neue, verifizierte Ermittlungsergebnisse würden unverzüglich veröffentlicht.

Sonderkommission „Treat“ ins Leben gerufen

Um alle polizeilichen Maßnahmen zentral zu steuern, hat das Bundeskriminalamt die Sonderkommission „Treat“ (EG Treat) ins Leben gerufen. Diese soll die gemeldeten Taten bündeln, eventuelle Parallelen analysieren und das Vorgehen gemeinsam mit den Landeskriminalämtern forcieren. Wie Abteilungsleiter Gerald Tatzgern erklärte, liege die Priorität nun darauf, die Einzelfälle abzugleichen und wiederkehrende Muster sichtbar zu machen, wofür die neue Ermittlungsgruppe den organisatorischen Rahmen bilde.

11 Bundesländer in Deutschland betroffen

Die Vorfälle mit verdächtigen Halloween-Süßigkeiten reichen inzwischen über Österreichs Grenzen hinaus: In Deutschland meldeten bereits elf Bundesländer ähnliche Funde, zudem gibt es einen bekannten Fall aus Ungarn. Ob die Taten länderübergreifend in Verbindung zueinander stehen, wird gegenwärtig noch untersucht.

Wichtige Verhaltenstipps der Polizei: Kontrolle: Gesammelte Süßigkeiten vor dem Verzehr unbedingt auf beschädigte Verpackungen und Fremdkörper prüfen.

Spurensicherung: Verdächtige Funde keinesfalls essen und Fremdkörper nicht herausziehen. Süßigkeit samt Originalverpackung aufbewahren und sofort die Polizei verständigen.

Notfall: Bei konkretem Verdacht auf verschluckte Fremdkörper unverzüglich ärztliche Hilfe aufsuchen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 13:26 Uhr aktualisiert