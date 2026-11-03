Neue Technik: Polizei scannt Fingerabdrücke jetzt mit dem Handy

Österreichs Polizei setzt ab sofort bundesweit auf mobile Fingerabdruckscans. Mit einer neuen App können Beamte Personen direkt vor Ort identifizieren. Die Technik soll Kontrollen deutlich beschleunigen.

Bei Polizeikontrollen in Österreich kommt ab sofort eine neue Technologie zum Einsatz. Mit der Anwendung „BioCapture“ können Polizisten Fingerabdrücke direkt mit ihren Diensthandys scannen und innerhalb weniger Minuten mit bestehenden Datenbanken abgleichen. Nach einem rund einjährigen Probebetrieb wurde die Technologie Ende Oktober 2026 bundesweit eingeführt.

Identitätsfeststellung direkt vor Ort

Die neue Anwendung soll vor allem fremdenpolizeiliche Kontrollen und Fahndungsmaßnahmen erleichtern. Polizisten können Fingerabdrücke mithilfe der Handykamera kontaktlos erfassen und unmittelbar überprüfen, ob diese bereits in einer Datenbank gespeichert sind. So lassen sich beispielsweise gesuchte Personen identifizieren oder der rechtmäßige Aufenthalt überprüfen. Bisher mussten kontrollierte Personen für eine solche Überprüfung häufig auf eine Polizeidienststelle gebracht werden. Mit der neuen Technik kann die Identitätsfeststellung nun direkt am Einsatzort erfolgen. Das soll Zeit sparen und den Verwaltungsaufwand reduzieren.

©BMI/ Karl Schober Die neue Technologie ermöglicht es Polizisten, Fingerabdrücke innerhalb weniger Minuten direkt am Einsatzort zu überprüfen.

Mehr als 2.500 Abfragen im Testbetrieb

Seit August 2025 wurde „BioCapture“ von ausgewählten Polizeieinheiten getestet. Anfang März 2026 kam auch die Bereitschaftseinheit Wien hinzu. Insgesamt waren rund 600 Polizisten am Probebetrieb beteiligt. Dabei wurden laut Innenministerium 2.514 Fingerabdruckabfragen durchgeführt. Seit Ende Oktober steht die Anwendung bundesweit auf den Diensthandys der Polizei zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung ist allerdings eine entsprechende Schulung.

Was passiert mit den Fingerabdrücken?

Auch der Datenschutz spielt bei der neuen Technologie eine wichtige Rolle. Laut Innenministerium werden die erfassten Fingerabdrücke ausschließlich für den unmittelbaren Abgleich mit bestehenden Datenbanken verwendet. Anschließend werden die neu aufgenommenen Fingerabdrücke wieder gelöscht. Die Anwendung darf nur im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse der Polizei eingesetzt werden. Eine Speicherung der neu erfassten biometrischen Daten ist im Rahmen dieses Abgleichs nicht vorgesehen.

Zugriff auf Millionen Datensätze geplant

Entwickelt wurde „BioCapture“ vom Bundeskriminalamt gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) und weiteren Forschungspartnern. Die Technologie stößt laut Innenministerium auch international auf großes Interesse. Ab 2027 ist eine Anbindung an europäische biometrische Systeme geplant. Dadurch soll künftig ein Datenabgleich mit einem Bestand von bis zu 400 Millionen Personen möglich werden. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Wiens Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan präsentierten die bundesweite Einführung am Dienstag, dem 3. November 2026, bei einem Lokalaugenschein am Wiener Westbahnhof.