Die Wassertemperatur in einer Pazifikregion hat erstmals die Marke von 30 Grad überschritten. Klimaforscher sprechen bereits von einem außergewöhnlich starken „Super-El-Niño“, dessen Auswirkungen weltweit spürbar werden könnten.

In der sogenannten Niño-3.4-Region erreichte die Meeresoberfläche Anfang Oktober 30 Grad – und lag damit mehr als drei Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Experten des Alfred-Wegener-Instituts bezeichnen das Ereignis als „außergewöhnlich“ und sehen darin einen der stärksten El-Niño seit Messbeginn.

Weltweit Folgen fürs Wetter

El Niño verändert Wettermuster rund um den Globus. Die Weltwetterorganisation WMO rechnet in vielen Regionen mit überdurchschnittlichen Temperaturen. Gleichzeitig steigt das Risiko für Dürren in zahlreichen Gebieten, während andere Regionen mit Extremregen rechnen müssen.

Folgen für Österreich?

Für Mitteleuropa lassen sich aus dem Rekord im Pazifik keine direkten Wetterprognosen ableiten. Experten betonen, dass sich daraus weder der kommende Winter noch das Wetter der nächsten Wochen zuverlässig vorhersagen lässt. Fest steht jedoch: Der aktuelle El Niño dürfte sich weiter verstärken und seinen Höhepunkt im Dezember erreichen.