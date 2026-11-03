Wetter in Österreich: In diesen Regionen kämpft sich die Sonne durch die Wolken

Der Tag startet in weiten Teilen Österreichs grau und bewölkt. Im Tagesverlauf zeigt sich aber immer öfter die Sonne. Im Süden bleibt es länger trüb, stellenweise fällt leichter Regen.

Nach einem vielerorts bewölkten Start zeigt sich im Tagesverlauf immer häufiger die Sonne

Nach einem vielerorts bewölkten Start zeigt sich im Tagesverlauf immer häufiger die Sonne

In den meisten Regionen Österreichs beginnt der Tag mit dichter, tiefer Bewölkung. Besonders in der Osthälfte halten sich die Wolken zunächst hartnäckig. Im Westen zeigt sich hingegen bereits am Morgen zeitweise die Sonne. Im Laufe des Tages wird es dort zunehmend freundlicher.

Im Süden bleibt es länger trüb

Auch in den übrigen Landesteilen lockert die Bewölkung im Tagesverlauf immer weiter auf. Vor allem am Nachmittag stehen die Chancen auf einige Sonnenstunden gut. Anders sieht es im Süden aus: Hier halten sich die Wolken am längsten, zudem kann es immer wieder leicht regnen.

Temperaturen erreichen bis zu 11 Grad

Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen bis östlichen Richtungen. In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen minus 1 und plus 5 Grad. Tagsüber steigen die Werte auf 5 bis 11 Grad.