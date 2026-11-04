Schockierende Daten: So extrem war der Oktober 2026

Von 27,8 Grad bis minus 8 Grad: Der Oktober hatte es in sich. Insgesamt war der Vormonat bei uns deutlich zu warm und zu trocken. Zu Monatsbeginn herrschten noch spätsommerliche Temperaturen, die zweite Monatshälfte brachte Frost.

Gleich zu Beginn des Monats wurden ungewöhnlich hohe Temperaturen verzeichnet. Am 1. Oktober erreichte Wieselburg (NÖ) 27,8 Grad und damit den österreichweiten Höchstwert. Erst ab der Monatsmitte kühlte es langsam ab. In mehreren Landeshauptstädten wurden die ersten Frostnächte des Herbstes registriert, so Ubimet.

Trockenheit im Osten

Besonders auffällig fiel die Trockenheit aus. In Wien-Unterlaa wurden im gesamten Oktober lediglich neun Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Ähnlich geringe Mengen gab es auch in Wiener Neustadt und Retz. Damit setzte sich die vielerorts angespannte Situation bei Böden und Gewässern weiter fort.

Frost zum Schluss

Den tiefsten Wert des Monats registrierten Meteorologen am 23. Oktober in Oberösterreich mit minus acht Grad. Doch insgesamt lag der Oktober österreichweit um 1,3 Grad über dem Klimamittel. Damit war er bereits der neunte überdurchschnittlich warme Monat des Jahres 2026.