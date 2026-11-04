Stau-Alarm: Hier müssen sich Autofahrer in den kommenden Tagen gedulden

Autofahrer müssen sich in den kommenden Tagen auf volle Straßen einstellen. Während es auf Österreichs Autobahnen am Wochenende überwiegend ruhig bleiben dürfte, könnten mehrere Großveranstaltungen für Verzögerungen sorgen.

Bereits am heutigen Mittwoch (4. November) könnte es in Graz zu Staus kommen. Österreichs Handball-Nationalteam trifft um 18 Uhr im Raiffeisen Sportpark auf die Türkei. Zum Auftakt der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 werden rund 2.500 bis 3.000 Zuschauer erwartet. Da die Anreise teilweise in den Abendverkehr fällt, rechnet der ARBÖ vor allem auf der Schönaugasse, der Hüttenbrennergasse, dem Schönaugürtel und den Zufahrtsstraßen zum Sportpark mit Verzögerungen. Direkt bei der Halle stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Empfohlen wird daher die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, etwa mit den Straßenbahnlinien 4 und 5 bis zur Josefkirche.

Tausende Konzertbesucher in Wien erwartet

Besonders eng könnte es am Samstag (7. November) rund um die Wiener Stadthalle werden. Dort treten André Rieu und Peter Cornelius nahezu zeitgleich auf. Bei hoher Auslastung könnten insgesamt rund 12.000 bis 13.000 Konzertgäste anreisen. Der ARBÖ erwartet ab dem späten Nachmittag sowie nach Konzertende gegen 22.30 Uhr verstärkten Verkehr. Betroffen sein dürften insbesondere der Neubaugürtel, die Hütteldorfer Straße und das Nibelungenviertel. Auch die Parkplatzsuche könnte länger dauern.

Baumesse lockt Besucher nach Ried

Von Freitag (6. November) bis Sonntag (8. November) findet in Ried im Innkreis die „Haus & Bau“-Messe statt. Rund 200 Aussteller präsentieren dort Neuheiten rund ums Bauen, Sanieren und Wohnen. Vor allem am Samstag und Sonntag ist auf den Zufahrtsstraßen zum Messegelände mit mehr Verkehr zu rechnen. Rund 3.000 kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung. Der ARBÖ rät Besuchern aller Großveranstaltungen, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.