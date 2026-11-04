„Allergien drohen“: VKI warnt vor beliebtem Beauty-Trend

Künstliche Sommersprossen liegen auf TikTok und Instagram im Trend. Doch wer dafür zu Henna greift, sollte vorsichtig sein. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) warnt vor möglichen Gesundheitsrisiken.

Der VKI nahm drei über Amazon angebotene Henna-Produkte unter die Lupe, die ausdrücklich für Hautbemalungen beworben wurden. Das Ergebnis: Bei allen drei fehlten gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnungen.

Der VKI nahm drei über Amazon angebotene Henna-Produkte unter die Lupe, die ausdrücklich für Hautbemalungen beworben wurden. Das Ergebnis: Bei allen drei fehlten gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnungen.

Sommersprossen, auch „Freckles“ genannt, gelten in sozialen Netzwerken als beliebter Beauty-Look. Wer von Natur aus keine hat, hilft mit Kosmetikprodukten nach. Besonders Henna wird dabei verwendet, um kleine Punkte auf die Gesichtshaut zu malen. Der VKI rät von dieser Methode allerdings ausdrücklich ab.

Henna auf der Gesichtshaut: VKI warnt vor Risiken

Viele Menschen verbinden natürliches Henna mit einem unbedenklichen Pflanzenprodukt. Doch der darin enthaltene Farbstoff Lawsone ist in der EU nicht für kosmetische Anwendungen auf der Haut zugelassen. Unter bestimmten Voraussetzungen darf Henna zwar zum Haarefärben verwendet werden, für künstliche Sommersprossen oder Hautbemalungen gibt es jedoch keine entsprechende Zulassung. Besonders problematisch kann sogenanntes „Black Henna“ sein. Da natürliches Henna keine tiefschwarze Farbe erzeugt, werden solchen Produkten zusätzliche Farbstoffe beigemischt. Häufig handelt es sich dabei um Para-Phenylendiamin (PPD). Der Stoff kann bereits nach einmaligem Hautkontakt allergische Reaktionen auslösen und zu einer lebenslangen Sensibilisierung führen.

Drei Produkte überprüft – alle mit Mängeln

Der VKI nahm drei über Amazon angebotene Henna-Produkte unter die Lupe, die ausdrücklich für Hautbemalungen beworben wurden. Das Ergebnis: Bei allen drei fehlten gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnungen. Unter anderem waren Inhaltsstofflisten unvollständig oder nicht vorhanden. Auch Angaben zur Füllmenge fehlten. Ob das untersuchte schwarze Henna tatsächlich PPD enthielt, konnte aufgrund der mangelhaften Kennzeichnung nicht festgestellt werden. Der VKI informierte das zuständige Bundesamt für Verbrauchergesundheit über die Ergebnisse.

Diese Alternative empfiehlt der VKI

Wer nicht auf künstliche Sommersprossen verzichten möchte, sollte laut VKI besser zu speziell dafür entwickelten Kosmetikprodukten greifen. Dazu zählen beispielsweise Sommersprossenstifte aus Drogeriemärkten. Von Henna und insbesondere von „Black Henna“ auf der Haut wird hingegen abgeraten. Denn die Sicherheit von Henna für eine längerfristige Anwendung auf der Gesichtshaut wurde nicht entsprechend bewertet. Gesundheitliche Risiken lassen sich deshalb nicht ausschließen.