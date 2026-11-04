Inflation in Österreich bleibt hoch: Energiepreise steigen deutlich

Die Teuerung in Österreich bleibt auf hohem Niveau. Laut einer aktuellen Schnellschätzung der Statistik Austria lag die Inflationsrate im Oktober 2026 bei 3,6 Prozent. Besonders die Energiepreise spielen dabei eine Rolle.

Besonders stark fiel die Teuerung erneut im Energiebereich aus. Die Preise lagen im Oktober um 16,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Besonders stark fiel die Teuerung erneut im Energiebereich aus. Die Preise lagen im Oktober um 16,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Die Inflation in Österreich hat sich im Oktober nicht weiter abgeschwächt. Wie die Statistik Austria am Mittwoch (4. November) bekannt gab, lag die Teuerungsrate laut vorläufiger Berechnung bei 3,6 Prozent und damit auf demselben Niveau wie im September. Gegenüber dem Vormonat stieg das allgemeine Preisniveau um voraussichtlich 0,3 Prozent.

Energiepreise steigen um 16,5 Prozent

Besonders stark fiel die Teuerung erneut im Energiebereich aus. Die Preise lagen im Oktober um 16,5 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im September hatte der Anstieg noch 15,1 Prozent betragen. Damit verteuerte sich Energie trotz der seit 1. Oktober erweiterten Spritpreisbremse, die den Preisanstieg bei Treibstoffen dämpfte, insgesamt stärker als im Vormonat. Auch Dienstleistungen blieben ein wesentlicher Preistreiber. Sie kosteten im Jahresvergleich um 4,1 Prozent mehr. Im September hatte der Anstieg noch 4,2 Prozent betragen.

Nahrungsmittelpreise bleiben unverändert

Eine andere Entwicklung zeigte sich bei Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak. In dieser Warengruppe blieben die Preise im Vergleich zum Oktober 2025 insgesamt unverändert. Im September war noch ein Anstieg von 0,8 Prozent verzeichnet worden. Industriegüter verteuerten sich hingegen um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die sogenannte Kerninflation, bei der Energie sowie Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak ausgeklammert werden, lag bei 2,9 Prozent.

Endgültige Inflationszahlen folgen im November

Bei den veröffentlichten Werten handelt es sich zunächst um eine Schnellschätzung. Die endgültigen Ergebnisse für Oktober will die Statistik Austria am 18. November bekannt geben. Bis dahin können sich die Zahlen noch geringfügig ändern. Fest steht nach der ersten Berechnung aber bereits: Vor allem die deutlich gestiegenen Energiepreise belasten weiterhin die Preisentwicklung in Österreich.