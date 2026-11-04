BILLA startet neue Sammelaktion: Das gibt es jetzt schon um 99 Cent

Bei BILLA und BILLA PLUS wartet ab Donnerstag (5. November) eine neue Treueaktion auf die Kunden. Diesmal dreht sich alles um PLAYMOBIL.

Gemeinsam mit PLAYMOBIL bietet der Lebensmittelhändler ab dem 5. November verschiedene Spielsets zu vergünstigten Preisen an.

Gemeinsam mit PLAYMOBIL bietet der Lebensmittelhändler ab dem 5. November verschiedene Spielsets zu vergünstigten Preisen an.

Einkaufen wie die Großen – nur im Miniaturformat: BILLA bringt mit seiner neuesten Sammelaktion einen ganzen Supermarkt ins Kinderzimmer. Gemeinsam mit PLAYMOBIL bietet der Lebensmittelhändler ab dem 5. November verschiedene Spielsets zu vergünstigten Preisen an. Die Aktion läuft österreichweit bei BILLA und BILLA PLUS bis zum 24. Dezember 2026.

So funktioniert die neue Sammelaktion

Das Prinzip ist einfach: Für jeweils zehn Euro Einkaufswert erhalten Kunden einen Treuepunkt. Sobald genügend Punkte gesammelt wurden, können diese gegen vergünstigte PLAYMOBIL-Sets eingelöst werden. Mit 25 Treuepunkten kostet eine Abteilung 0,99 Euro statt 19,99 Euro. Den BILLA PLAYMOBIL Supermarkt erhalten Kund:innen mit 50 Treuepunkten um 1,99 Euro statt 49,99 Euro. Sämtliche Artikel sind auch ohne Treuepunkte zum regulären Preis in den Märkten erhältlich.

Sammelaktion Dabei gelten folgende Angebote: 25 Treuepunkte: Eine PLAYMOBIL-Markt-Abteilung um 0,99 Euro statt 19,99 Euro.

50 Treuepunkte: Ein kompletter BILLA-PLAYMOBIL-Markt um 1,99 Euro statt 49,99 Euro.

Zur Auswahl stehen fünf unterschiedliche Abteilungen: eine Bäckerei, eine Feinkosttheke, ein Obst- und Gemüsebereich, eine Blumenecke sowie ein Kassenbereich. Wer keine Punkte sammeln möchte, kann die Spielsets auch zum regulären Preis kaufen. Gesammelte Treuepunkte lassen sich noch bis zum 9. Jänner 2027 einlösen.

Auch digitale Spiele warten auf Kinder

Zusätzlich zur Sammelaktion gibt es ein PLAYMOBIL-Magazin um einen Euro. Über eine App, die mittels QR-Code aufgerufen werden kann, stehen außerdem drei digitale Spiele bereit. Bei der „BILLA Rallye“ sammeln Kinder virtuelle Produkte und weichen Hindernissen aus. In der „BILLA Rätseljagd“ müssen Hinweise verfolgt und PLAYMOBIL-Sets im Geschäft gescannt werden. Mit „BILLA Schnappschuss“ lassen sich wiederum Fotos mit einer PLAYMOBIL-Figur gestalten.

©2026 geobra Brandstätter

BILLA will Kindheitserinnerungen wecken

Mit der Aktion möchte das Unternehmen auch an das klassische Kaufladenspiel erinnern. „Viele von uns haben als Kinder stundenlang Kaufladen gespielt“, erklärt BILLA-Vorstand Kai Pataky. Für Familien bietet sich damit rechtzeitig vor Weihnachten die Möglichkeit, verschiedene PLAYMOBIL-Abteilungen zu sammeln und daraus Schritt für Schritt einen eigenen kleinen Supermarkt zusammenzustellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 11:37 Uhr aktualisiert