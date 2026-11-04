Hochrangiger FPÖ-Politiker verstorben: „Trifft uns mit voller Wucht“

Schock im Parlament: Die FPÖ trauert um eines ihrer wichtigsten Mitglieder. Völlig unerwartet ist Nationalratsabgeordneter und Vize-Klubchef Norbert Nemeth verstorben - die Nachricht reißt eine tiefe Lücke in die Parteispitze.

Der Nationalratsabgeordnete, stellvertretende Klubobmann und langjährige Direktor des Freiheitlichen Parlamentsklubs, Norbert Nemeth, ist völlig überraschend und unerwartet aus dem Leben geschieden. Das gab die FPÖ am heutigen Mittwoch, dem 4. November 2026, in einer Stellungnahme bekannt. Die Nachricht vom plötzlichen Ableben des Juristen löste bei den Freiheitlichen tiefen Schock aus. Nemeth galt parteiintern wie parlamentarisch über Jahrzehnte hinweg als eine der zentralen Figuren und Vordenker der Partei.

„Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod trifft die gesamte freiheitliche Familie mit voller Wucht. Unter Achtung der Privatsphäre der Hinterbliebenen bitten wir um Verständnis dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine darüber hinaus gehende Stellungnahme abgeben können.“ Freiheitlicher Parlamentsklub

Jahrzehntelanger Stratege im Hohen Haus

Der gebürtige Wiener prägte den FPÖ-Parlamentsklub über viele Jahre entscheidend in seiner Funktion als Klubdirektor, bevor er als Mandatar in den Nationalrat einzog und zuletzt das Amt des stellvertretenden Klubobmanns bekleidete. Unter Kollegen und politischen Mitbewerbern galt er als ausgewiesener Experte für Parlaments- und Verfassungsrecht sowie als geschickter Verhandler im Hintergrund.

Klubobmann Angerer: „Verlieren einen langjährigen Weggefährten“

Der Kärntner FPÖ-Landespartei- und Klubobmann Erwin Angerer zeigte sich ebenfalls tief erschüttert über das überraschende Ableben des 57-jährigen Nationalratsabgeordneten. Angerer verwies auf die langjährige, von Freundschaft geprägte Zusammenarbeit im Parlament. Er würdigte Nemeth als bedeutenden Weggefährten und prägende Figur der FPÖ. Über Jahrzehnte hinweg habe der Verstorbene die Bewegung durch seine ausgeprägte Expertise, seine politische Routine und sein kontinuierliches Engagement entscheidend beeinflusst. Sein Tod reiße eine spürbare Lücke.

„In dieser schweren Stunde sind meine Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Ihnen gilt mein aufrichtiges Mitgefühl. Ich wünsche ihnen viel Kraft, um diesen unfassbaren Verlust zu bewältigen.“ Erwin Angerer, Landespartei-und Klubobmann, FPÖ Kärnten

©5 Minuten Auch Angerer zeigt sich am Mittwoch zutiefst bestürzt.

Mitgefühl gilt jetzt den Angehörigen

Das Mitgefühl gelte nun den Hinterbliebenen: „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei allen Hinterbliebenen.“ Unter Verweis auf den Schutz der Privatsphäre der Familie kündigte der FPÖ-Klub an, zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Erklärungen abzugeben. Die Partei habe selbst erst heute Vormittag vom Ableben Nemeths erfahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 15:29 Uhr aktualisiert