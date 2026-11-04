Ab 2027: Das ändert sich in Österreichs Apotheken

Impfen direkt in der Apotheke: Ab Jahresbeginn soll das für alle Personen ab 14 Jahren möglich sein. Ein entsprechender Gesetzesentwurf für eine Reihe von Impfungen liegt derzeit in der Begutachtung.

Schon bald kannst du dir zum Impfen den Gang zur Arztpraxis sparen: Ab Jahresbeginn sollen Personen ab 14 Jahren wichtige Impfungen unkompliziert in der örtlichen Apotheke erhalten – darunter Schutzimpfungen gegen FSME, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Hepatitis B und Kinderlähmung. Der Entwurf für das entsprechende Gesetz liegt aktuell zur Prüfung vor.

Kobinger: „Es ist sehr zu begrüßen, dass Österreich diesen Weg geht“

„Impfen ist die wichtigste und wirksamste Präventionsmaßnahme, die wir haben. Das Impfen in Apotheken ist international eine Erfolgsgeschichte: Es erhöht nachweislich die Durchimpfungsraten und erreicht Menschen, die sonst ungeimpft blieben. Es ist sehr zu begrüßen, dass Österreich diesen Weg nun ebenfalls geht“, sagt Gerhard Kobinger, 2. Vize-Präsident der Österreichischen Apothekerkammer.

„Gesetzesentwurf greift trotzdem zu kurz“

Gleichzeitig äußert Kobinger aber auch Kritik. Der Gesetzesentwurf gehe zwar in die richtige Richtung, greife jedoch zu kurz. Er kritisiert insbesondere fachlich schwer nachvollziehbare Auflagen, die den Handlungsspielraum unnötig einengen würden. Gerade vor dem Hintergrund der schwachen Impfquoten in Österreich könnten Apotheken mit ihren täglich rund 600.000 Kundenkontakten entscheidend dazu beitragen, Impflücken zu schließen, so Kobinger. Diese Chance werde mit den aktuellen Plänen weitgehend verschenkt.

Forderung der Apothekerkammer: Rasche Freigabe aller nicht-lebenden Impfstoffe

Obwohl der neue Gesetzesentwurf den Weg für erste Impfungen in Apotheken freimacht, fordert die Österreichische Apothekerkammer eine rasche Freigabe aller nicht-lebenden Impfstoffe, insbesondere gegen Influenza. Internationale Beispiele wie Irland und Portugal zeigten bereits deutliche Steigerungen der Impfquoten durch Apotheken. Zudem habe auch Deutschland anfängliche Beschränkungen inzwischen aufgehoben, weshalb Österreich denselben Fehler nicht wiederholen sollte.

Impf-Ausbildung auf höchstem Niveau

Vorwürfe mangelnder Fachkenntnisse weisen Kolbinger und Susanne Ergott-Badawi, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer, entschieden zurück: Mehr als 3.000 Apothekerinnen und Apotheker wurden bereits nach internationalen Standards einheitlich geschult. Das Curriculum umfasst neben theoretischen Grundlagen zur Immunologie auch praktische Impftechnik sowie Notfall- und Erste-Hilfe-Maßnahmen. Um ein sicheres, wohnortnahes und breites Angebot zu garantieren, fordert die Kammer von der Politik, die aktuellen Beschränkungen im Entwurf aufzuheben und das Potenzial des Projekts voll auszuschöpfen.

Reaktionen der Politik

VertreterInnen aus der Politik haben sich bereits in mehren Aussendungen zu dem Thema geäußert. NEOS-Gesundheitssprecher Christoph Pramhofer sieht im Impfen in Apotheken den Abbau unnötiger Hürden und eine deutliche Erleichterung für die Bevölkerung. Auch die SPÖ begrüßt den Schritt: SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sieht den Beschluss als Zeichen verantwortungsvoller Gesundheitspolitik. Gesundheitsvorsorge müsse für die Bevölkerung möglichst barrierefrei und unkompliziert erreichbar sein.

Schritt in die richtige Richtung, aber „noch nicht ausreichend“ und „zu spät“

Als „Schritt in die richtige Richtung“ sieht den Entwurf auch der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak, er sei seiner Meinung nach aber noch nicht ausreichend. Für den freiheitlichen Gesundheitssprecher ist die limitierte Auswahl an Impfungen nicht nachvollziehbar. Nach dem Ministerratsbeschluss zum Impfen in Apotheken kritisiert der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, die lange Verzögerung. Er verweist darauf, dass ein vollständig ausgearbeiteter Gesetzesantrag seiner Partei bereits seit März 2025 im Parlament vorgelegen habe.