Keine Einigung bei erster KV-Runde für 50.000 Lkw-LenkerInnen

Enttäuschender Auftakt bei den Kollektivvertragsverhandlungen für Österreichs Güterbeförderung: Die Gespräche für die etwa 50.000 Lkw-LenkerInnen brachten am Mittwoch kein Ergebnis. Die Vorstellungen der WKÖ-Vertreter und der Gewerkschaft vida klaffen weit auseinander. Vida warnt zudem vor den Forderungen der Arbeitgeber, da diese einen massiven Rückschritt bei den Arbeitsbedingungen bedeuten würden.

Petrisch: „Keine konstruktiven Verhandlungen möglich gewesen“

„Konstruktive Verhandlungen sind heute nicht möglich gewesen, da uns die WKÖ umgehend die Abgeltung der durchschnittlichen Teuerung in Höhe von 3,3 Prozent verweigert hat“, erklärt Markus Petritsch, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida. „Die Arbeitgeber werben gerne mit dem Bild der ‚Friends on the Road‘. Heute war davon allerdings kaum etwas zu bemerken, weil sie den Menschen hinter dem Steuer keine faire Lohnerhöhung zubilligen wollten.“

vida sieht Angriff auf Rechte der Beschäftigten

Im Detail bedeuten die Forderungen der Wirtschaftskammer laut vida einen massiven Angriff auf die Rechte der Beschäftigten: Sie laufen auf eine faktische Streichung der Überstundenzuschläge sowie einen einseitig diktierten Zeitausgleich hinaus, zulasten einer ohnehin kaum planbaren Freizeit. Als völlig inakzeptabel bewertet Petritsch zudem den Plan, FahrerInnen künftig stärker für Schäden am Lkw haften zu lassen: „Es geht nicht an, das unternehmerische Risiko auf dem Rücken der Arbeitnehmer abzuladen. Das hat mit gelebter Sozialpartnerschaft nichts mehr zu tun.“

Auch bei den Löhnen zeichnet sich kein Kompromiss ab

Bei den Lohnverhandlungen stehen die Zeichen ebenfalls auf Konfrontation, da sich die Wirtschaftskammer gegen die Abdeckung der 3,3-prozentigen Teuerung sperrt. Für die vida steht dieser Inflationsausgleich jedoch nicht zur Disposition. Petritsch unterstrich, dass die Beschäftigten am Monatsende keine realen Einkommensverluste hinnehmen dürften; ein Verzicht auf angemessene Lohnerhöhungen senke schließlich weder die Mieten noch die Spritkosten der Angestellten.

8.000 LenkerInnen zu wenig

Für die Gewerkschaft hängen die WKÖ-Pläne direkt mit dem Bestreben der Arbeitgeber zusammen, den Job auf die offizielle Mangelberufsliste zu setzen. „Verschlechterte Bedingungen machen es hierzulande nur noch schwerer, Fahrerinnen und Fahrer zu finden“, kritisiert Anil Zümrüt, Vorsitzender des Fachbereichs Straße bei der vida. Statt die Standards abzusenken und den Mangel durch Arbeitskräfte aus Drittstaaten stopfen zu wollen, führe die einzige tragfähige Lösung über eine echte Aufwertung des Berufsstands. Die Branche steht zudem vor einer Pensionierungswelle: Schon jetzt fehlen in Österreich rund 8.000 Lkw-LenkerInnen. Da ein Drittel über 55 Jahre alt ist, gehen jährlich etwa 2.000 Fachkräfte verloren.