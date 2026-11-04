Lotto-Doppeljackpot: Das sind die Zahlen vom Mittwoch

Nach zwei Sologewinnen und einem Dreifachjackpot am vergangenen Sonntag klettert auch der Lotto-Hauptgewinn weiter: Weil der Sechser ausblieb, geht es heute Mittwoch im Doppeljackpot um rund 2 Millionen Euro.

Spannender Sonntag bei den Ziehungen: Neben zwei Sologewinnen und einem Dreifachjackpot gab es beim Lotto erneut keinen Haupttreffer. Die Folge ist ein Doppeljackpot für die Ziehung am Mittwoch, bei dem rund 2 Millionen Euro im Topf liegen. Den ersten Sologewinn sicherte sich ein/e Spieler/in aus Tirol beim Fünfer mit Zusatzzahl: Der zweite von drei Tipps auf einem Normalschein traf ins Schwarze und brachte einen Gewinn von rund 81.000 Euro ein.

LottoPlus

Tiroler Glückssträhne auch bei LottoPlus: In der ersten Ziehung sicherte sich ein/e Spieler/in mit dem ersten von drei Quicktipps den zweiten Sologewinn. In Runde zwei gab es keinen Sechser, weshalb sich 31 Gewinner/innen eines Fünfers über jeweils mehr als 4.300 Euro freuen durften. Am Mittwoch geht es bei den beiden LottoPlus-Sechsern um je rund 90.000 Euro.

Joker

Beim Joker blieb die richtige Zahlenkombination am Sonntag bereits zum dritten Mal hintereinander unberührt. Damit wartet am kommenden Mittwoch ein Dreifachjackpot, bei dem es um rund 600.000 Euro geht.

Diese Zahlen wurden am 4. November 2026 gezogen: Lotto: 7, 13, 15, 29, 43, 44, Zusatzzahl: 22 LottoPlus Runde 1: 24, 31, 12, 41, 17, 27 LottoPlus Runde 2: 10, 35, 30, 16, 4, 40 Joker: 4, 8, 9, 7, 3, 7

*alle Angaben ohne Gewähr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 19:35 Uhr aktualisiert