„Zwei Feiertage streichen“: So reagiert der Arbeitnehmerbund

Lukas Brandweiner, Generalsekretär des ÖAAB, erteilt dem Vorstoß von IV-Niederösterreich-Präsident Kari Ochsner, in Österreich ein bis zwei Feiertage abzuschaffen, eine deutliche Absage.

Damit das Land wieder an die Spitze kommt, müssten die Menschen in Österreich mehr arbeiten, so Kari Ochsner.

Damit das Land wieder an die Spitze kommt, müssten die Menschen in Österreich mehr arbeiten, so Kari Ochsner.

Schluss mit „kleinen Reförmchen“: Im „Heute“-Interview fordert der Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV) Kari Ochsner kürzlich mutige Schritte von der Regierung – allen voran ein höheres Pensionsantrittsalter. Im eigenen Betrieb geht er mit gutem Beispiel voran und engagiert gern Fachkräfte über 60, da Leistung für ihn keine Frage des Alters ist. Darüber hinaus plädiert Ochsner für eine generelle Arbeitszeitverlängerung oder die Streichung von ein bis zwei Feiertagen. Er fordert mehr Arbeitsleistung von den Österreichern, um den Standort wieder voranzubringen.

Arbeitnehmerbund-Sekretär Brandweiner: „Kommt für uns nicht infrage!“

ÖAAB-Generalsekretär Lukas Brandweiner (ÖVP) erteilt dieser Forderung eine klare Absage. „Wir haben großes Verständnis dafür, dass die wirtschaftliche Situation für viele Betriebe herausfordernd ist. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Aber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einfach zwei Feiertage zu streichen, kommt für uns als ÖAAB nicht infrage“, stellt Brandweiner in einer Aussendung am Mittwoch klar.

Nicht der richtige Weg

Brandweiner betont, dass gerade in wirtschaftlich herausfordernden Phasen ein starker Zusammenhalt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern unverzichtbar sei. Mit der Sozialpartnerschaft verfüge Österreich über ein erprobtes Instrument für tragfähige Kompromisse. Debatten über Arbeitszeit oder Rahmenbedingungen müssten daher zwingend an diesem Tisch geführt werden: „Einseitige Forderungen auf dem Rücken der Beschäftigten sind jedenfalls nicht der richtige Weg.“

Auch GPA-Vorsitzende Barbara Teiber empört

Empört reagiert laut „Heute“ auch GPA-Vorsitzende Barbara Teiber auf den Vorstoß Ochsners. Statt Erholungstage zu kürzen, verlangt sie gezielte Impulse für den Standort: Nötig seien „Zukunftsinvestitionen, ein massiver Ausbau der Energie- und Netzinfrastruktur und eine gute Fachkräfteausbildung“. Nur so ließen sich Produktivität und Industrie nachhaltig stärken, nicht „durch das Streichen von Erholungstagen“.

Rückendeckung aus dem ÖVP-Wirtschaftsbund

Ganz anders reagiert der ÖVP-Wirtschaftsbund: Generalsekretärin Tanja Graf zeigt sich in demnach gesprächsbereit und fordert ein Ende der Tabus rund um arbeitsfreie Tage. Wer den Standort stärken und die Produktivität heben wolle, müsse auch über eine Annäherung der Feiertage an den europäischen Durchschnitt verhandeln dürfen.

Planst du deine Urlaubstage um Feiertage herum? Ja, so habe ich insgesamt viel länger frei Nein, Feiertage berücksichtige ich dabei nicht Bisher noch nicht. Will aber zukünftig mehr darauf achten Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 19:33 Uhr aktualisiert