Der Donnerstag in Österreich: Zuerst Nebel, dann vielerorts Sonne

Während mancherorts von Beginn an die Sonne scheint, starten viele Regionen mit Nebel oder Hochnebel. Tagsüber setzt sich meist der Sonnenschein durch.

Sonne trifft Herbstgrau: Nach teils zähen Nebelfeldern am Morgen dominiert im Großteil Österreichs bald sonniges Wetter. Ausnahmen bilden vor allem Teile der Steiermark und Kärntens, wo sich der Hochnebel örtlich bis über 1.500 Meter festsetzt.

Bis zu 15 Grad im Westen

Entlang der Linie Oberösterreich-Nordburgenland und im Hochgebirge frischt der Wind spürbar aus Ost bis Süd auf. Das Thermometer zeigt je nach Sonnenfenster 5 bis 15 Grad, am wärmsten wird es im Westen. In 2.000 Metern werden zu Mittag 2 bis 7 Grad gemessen.