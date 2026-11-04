Mit nur 55 Jahren: Bayerns Wirtschaftsminister tot in Berliner Hotel aufgefunden

Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist tot. Der 55-jährige Vorsitzende der Freien Wähler wurde in einem Hotel in Berlin leblos aufgefunden.

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wurde nur 55 Jahre alt. Die Nachricht über sein Ableben wurde am Mittwochabend bekannt. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr die tragische Nachricht aus bayerischen Regierungskreisen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Berliner Polizeikreise und die Staatskanzlei in München über den Fall berichtet.

Aus gesundheitlichen Gründen nicht an Eröffnungsfeier teilgenommen

Am heutigen 4. November war in Berlin das Hauptstadtbüro der Freien Wähler eingeweiht worden. Aiwanger hatte an der Eröffnung Medienberichten zufolge aus gesundheitlichen Gründen nicht teilgenommen und sich stattdessen im Hotel „Neuer Fritz“ in Berlin-Mitte aufgehalten. Zur Todesursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Über seine politische Karriere

Der gelernte Agraringenieur (FH Weihenstephan) wurde am 26. Januar 1971 im niederbayerischen Ergoldsbach geboren und wuchs auf einem Bauernhof auf. Bereits 2006 stieg Aiwanger an die Spitze der bayerischen Freien Wähler auf, 2010 folgte der Bundesvorsitz. Seit 2008 saß er im Bayerischen Landtag, bevor er 2018 als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident ins Landeskabinett aufrückte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 22:10 Uhr aktualisiert