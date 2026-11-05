Arbeitgeber sehen Rückschritt: Dritte KV-Verhandlungsrunde der Eisenbahner ohne Ergebnis

Die dritte KV-Verhandlungsrunde im Eisenbahnbereich blieb ergebnislos. Nach Angaben der Arbeitgeber bedeuten die ausnahmslos zurückgewiesenen Vorschläge einen spürbaren Rückschritt gegenüber den ersten beiden Runden.

Auch die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Eisenbahnbranche brachte keine Einigung. Die Arbeitgeberseite bezeichnete das Scheitern als herben Rückschlag im Vergleich zu den bisherigen, konstruktiven Gesprächen, da all ihre Angebote abgelehnt worden seien, heißt es am Mittwoch.

Gewerkschaft fordert, die Wochenarbeitszeit innerhalb eines Jahres von 40 auf 38,5 Stunden zu kürzen

Die Gewerkschaft pocht auf eine Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf 38,5 Stunden binnen eines Jahres. Nach Berechnungen der Arbeitgeberseite würde dieser Schritt die Grundgehaltskosten um 3,89 Prozent und inklusive Zuschlägen sogar um 4,87 Prozent in die Höhe treiben. Angesichts einer rollierenden Inflation von 3,26 Prozent wies Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber die Forderung als „wirtschaftlich nicht tragbar“ zurück.

Arbeitgeber schlugen Zweijahresabschluss vor

Vor diesem Hintergrund hatten die Arbeitgeber bereits in der zweiten Runde einen Zweijahresabschluss ins Spiel gebracht. Diesem Modell habe man sich gemeinsam mit der Gewerkschaft bereits angenähert, erklärte Verhandlungsführer Scheiber. Eine Arbeitszeitverkürzung dieses Ausmaßes sei wirtschaftlich ausschließlich über einen Kollektivvertrag mit zweijähriger Laufzeit bewältigbar.

vida wies Zweijahresmodell zurück

In der dritten Verhandlungsrunde wies die Gewerkschaft vida das Zweijahresmodell zurück und forderte neben kürzeren Arbeitszeiten auch ein Gehaltsplus , für Scheiber eine „überbordende“ Forderung ohne wirtschaftliche Basis. Nach einem neuerlichen Kurswechsel verlangt die Gewerkschaft nun 3,9 Prozent mehr Gehalt, was klar über der rollierenden Inflation von 3,26 Prozent liegt.

Gespräche werden kommende Woche fortgeführt

Die Arbeitgeber fordern eine Gesamtrechnung aus Gehaltsplus, Arbeitszeitregelungen, Zuschlägen und Rahmenrecht. Eine Kombination aller gewerkschaftlichen Forderungen übersteige die wirtschaftliche Belastungsgrenze der Branche bei weitem. Scheiber zeigte sich über den Kurs der Gegenseite verständnislos und appellierte, die Gespräche in der kommenden Woche wieder vernünftig und konstruktiv weiterzuführen.