Leading Spa Award 2026: Diese 23 Hotels in Österreich wurden ausgezeichnet

Große Auszeichnung für Österreichs Wellnesshotellerie: Beim Leading Spa Award 2026 dürfen sich gleich 23 heimische Hotels über eine Prämierung freuen.

Wer auf der Suche nach einer entspannten Auszeit ist, findet in Österreich zahlreiche Möglichkeiten. Welche Hotels bei Wellnessgästen besonders gut ankommen, zeigt nun der Leading Spa Award 2026. Die internationale Wellnessplattform „Leading Spa Resorts“ hat insgesamt 64 Häuser aus sechs Ländern ausgezeichnet. Besonders erfreulich aus heimischer Sicht: 23 der prämierten Hotels befinden sich in Österreich.

Österreich mit 23 ausgezeichneten Hotels vertreten

Der Leading Spa Award wird jährlich vergeben und basiert laut Veranstalter auf den Bewertungen und Stimmen von Wellnessgästen. Dabei spielen nicht nur Pools, Saunen und Spa-Angebote eine Rolle. Auch Gastfreundschaft, Atmosphäre, Kulinarik und das gesamte Urlaubserlebnis stehen im Mittelpunkt. Österreich ist mit 23 ausgezeichneten Häusern stark vertreten. Mehr prämierte Hotels gibt es in der diesjährigen Auswahl nur in Deutschland mit 27. Italien folgt mit zehn Auszeichnungen, während die Schweiz, Norwegen und Bulgarien ebenfalls vertreten sind.

Diese Hotels in Österreich wurden ausgezeichnet

Besonders viele der ausgezeichneten Betriebe befinden sich in Tirol. Aber auch in Salzburg, der Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Vorarlberg und dem Burgenland dürfen sich Hotels über den Award freuen.

Die 23 ausgezeichneten Wellnesshotels im Überblick: Tirol: Der Böglerhof – pure nature spa resort, Alpbach

Bio-Wellnesshotel Holzleiten, Obsteig

Stock Resort, Finkenberg

Habicher Hof, Oetz

Panorama Royal, Bad Häring

Neuhaus Zillertal Resort, Mayrhofen

Natur & Spa Hotel Lärchenhof, Seefeld

Hotel Riml, Hochgurgl

Wellnesshotel Wöscherhof, Uderns

Hotel Truyenhof, Ried im Oberinntal

Das Kaltenbach, Kaltenbach Salzburg: Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort, Großarl

Hotel Gassner, Neukirchen am Großvenediger

Good Life Resort Riederalm, Leogang

Almgut Mountain Wellness Hotel, St. Margarethen im Lungau Steiermark: Almwellness Hotel Pierer, Fladnitz an der Teichalm

Natur- und Wellnesshotel Höflehner, Haus im Ennstal Oberösterreich: Hotel Guglwald, Guglwald

Hotel Aviva, St. Stefan-Afiesl Vorarlberg: Panoramahotel Alpenstern, Damüls

Sonne Mellau – Feel good Hotel, Mellau Kärnten: Mountain Resort Feuerberg, Gerlitzen Alpe Burgenland: Avita Resort, Bad Tatzmannsdorf

Tirol besonders stark vertreten

Ein Blick auf die Verteilung zeigt: Tirol liegt mit elf ausgezeichneten Hotels innerhalb Österreichs klar vorne. Dahinter folgt Salzburg mit vier prämierten Betrieben. Je zwei Hotels kommen aus der Steiermark, Oberösterreich und Vorarlberg. Kärnten und das Burgenland sind mit jeweils einem Haus vertreten.