ÖAMTC schlägt Alarm: Beim Tanken gibt es jetzt einen Rekord

Die Spritpreisbremse zeigt Wirkung: Im Oktober mussten Autofahrer in Österreich für Benzin und Diesel weniger bezahlen als noch im September. Allerdings fällt die Entlastung beim Diesel deutlich geringer aus.

Besonders auffällig ist mittlerweile der Preisunterschied zwischen den beiden Kraftstoffsorten. Während Diesel im Jänner 2026 nur 3,3 Cent mehr kostete als Super, lag die Differenz im Oktober bereits bei 32,4 Cent pro Liter.

Besonders auffällig ist mittlerweile der Preisunterschied zwischen den beiden Kraftstoffsorten. Während Diesel im Jänner 2026 nur 3,3 Cent mehr kostete als Super, lag die Differenz im Oktober bereits bei 32,4 Cent pro Liter.

Seit 1. Oktober 2026 wurde die Entlastung durch die Spritpreisbremse in Österreich um rund zehn Cent auf insgesamt 12,2 Cent pro Liter erhöht. Das macht sich an den Zapfsäulen bemerkbar. Laut einer aktuellen Auswertung des ÖAMTC sind die durchschnittlichen Spritpreise im Oktober trotz gestiegener Rohölpreise gesunken. Allerdings profitieren nicht alle Autofahrer im gleichen Ausmaß von der Maßnahme.

Super deutlich günstiger, Diesel nur leicht

Besonders deutlich zeigt sich die Entlastung bei Superbenzin. Hier sank der durchschnittliche Literpreis von 1,921 Euro im September auf 1,816 Euro im Oktober. Das entspricht einem Rückgang von 10,5 Cent.Beim Diesel sieht die Situation anders aus: Der Durchschnittspreis fiel lediglich von 2,195 Euro auf 2,140 Euro pro Liter. Damit wurde Diesel nur um 5,5 Cent günstiger. Zwar gingen die Dieselpreise Anfang Oktober zunächst stärker zurück, im weiteren Monatsverlauf stiegen sie jedoch wieder an. Dadurch wurde ein Teil der Entlastung zunichtegemacht.

Diesel um 32,4 Cent teurer als Super

Besonders auffällig ist mittlerweile der Preisunterschied zwischen den beiden Kraftstoffsorten. Während Diesel im Jänner 2026 nur 3,3 Cent mehr kostete als Super, lag die Differenz im Oktober bereits bei 32,4 Cent pro Liter. Laut ÖAMTC ist das der größte Preisabstand, den der Mobilitätsclub jemals beobachtet hat. Für Autofahrer mit Dieselfahrzeugen bedeutet das weiterhin hohe Tankkosten. Eine grundlegende Entspannung der Lage ist laut ÖAMTC angesichts des hohen Preisniveaus derzeit nicht in Sicht.

ÖAMTC fordert Prüfung der Spritpreise

Kritisch sieht der Mobilitätsclub auch die Entwicklung der Spritpreise im Vergleich zu den Rohölpreisen. Obwohl Rohöl im Oktober ähnlich viel kostete wie im März, mussten Autofahrer an den Tankstellen deutlich mehr bezahlen – und das trotz Spritpreisbremse. Besonders stark zeigt sich diese Entwicklung beim Diesel. Nach Einschätzung des ÖAMTC wäre der Kraftstoff ohne die staatliche Entlastung im Oktober möglicherweise sogar so teuer gewesen wie noch nie zuvor. Der Mobilitätsclub fordert deshalb die österreichische Bundesregierung und die EU-Kommission auf, die Preisbildung bei Kraftstoffen genauer zu untersuchen. Dabei sollen insbesondere jene Preisnotierungen überprüft werden, die europaweit als Richtwerte für Spritpreise dienen.