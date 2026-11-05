Nägel in Halloween-Süßigkeiten: Polizei deckt erste Fälle auf

Nägel und Nadeln in Halloween-Süßigkeiten sorgten österreichweit für Aufregung. Nun gibt es neue Erkenntnisse: In mehreren Fällen haben Kinder die Süßigkeiten selbst manipuliert. Die Polizei warnt vor gefährlichen Nachahmungen.

Was zunächst nach gezielten Manipulationen von Halloween-Süßigkeiten durch Unbekannte aussah, hat sich in einigen Fällen anders entwickelt. Nachdem in mehreren Bundesländern Nägel und Nadeln in gesammelten Süßigkeiten entdeckt worden waren, nahm die Polizei umfangreiche Ermittlungen auf, 5 Minuten hat berichtet: Halloween-Schock: Österreichweit weitere Nadeln in Süßigkeiten entdeckt. Nun liegen erste Ergebnisse vor. Wie das Bundeskriminalamt am Donnerstag (5. November) bekannt gab, konnten bislang vier der insgesamt 21 angezeigten Fälle geklärt werden. Dabei stellte sich heraus, dass die betroffenen Kinder die Metallgegenstände selbst in ihre Süßigkeiten gesteckt hatten.

Sieben Meldungen allein aus der Steiermark

Insgesamt sind der Polizei derzeit 21 Fälle aus fünf Bundesländern bekannt. Besonders viele Meldungen gab es in der Steiermark: Hier wurden sieben Vorfälle aus den Bezirken Leibnitz, Weiz und Murtal angezeigt. Weitere sechs Fälle wurden in Niederösterreich registriert, vier in Oberösterreich, drei in Wien und einer in Salzburg. Von den bislang vier geklärten Vorfällen ereigneten sich zwei in der Steiermark. Jeweils ein weiterer Fall wurde in Wien und Oberösterreich aufgeklärt.

Online-Challenges als möglicher Auslöser

Die Ermittlungsgruppe „Treat“ zeigt auch, welche Rolle soziale Medien spielen können. In zwei der aufgeklärten Fälle standen die Manipulationen laut Bundeskriminalamt im Zusammenhang mit einer TikTok-Challenge. In anderen Fällen wollten Kinder offenbar ihre Eltern erschrecken. Die Polizei geht deshalb auch der Frage nach, ob sich weitere Vorfälle auf Nachahmungshandlungen zurückführen lassen. Allerdings betonen die Ermittler ausdrücklich, dass die bisherigen Ergebnisse nicht automatisch auf sämtliche gemeldeten Fälle übertragen werden dürfen. Die Untersuchungen laufen weiterhin in alle Richtungen.

Polizei warnt vor strafrechtlichen Folgen

Das Bundeskriminalamt nimmt die Vorfälle trotz der bisherigen Ermittlungsergebnisse ernst. Denn auch wenn Kinder selbst Nägel oder Nadeln in Süßigkeiten stecken, können dadurch andere Menschen verängstigt und Polizeieinsätze ausgelöst werden. Die Ermittler warnen daher ausdrücklich davor, entsprechende Aktionen aus dem Internet nachzumachen. Je nach Sachverhalt können solche Handlungen auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Dabei weist die Polizei darauf hin, dass Jugendliche in Österreich grundsätzlich ab dem 14. Lebensjahr strafmündig sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 09:29 Uhr aktualisiert