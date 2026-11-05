Coca-Cola Weihnachtstruck kommt nach Österreich: Alle 24 Stopps im Überblick

Der berühmte rote Coca-Cola Weihnachtstruck geht wieder auf Tour! Ab 16. November 2026 ist der festlich beleuchtete Lkw in ganz Österreich unterwegs. Insgesamt 24 Stopps in allen neun Bundesländern stehen auf dem Programm.

Für viele gehört der Coca-Cola Weihnachtstruck längst zur Vorweihnachtszeit dazu. Auch 2026 macht sich der Weihnachtsmann wieder auf den Weg durch Österreich. Die Tour beginnt am Montag, dem 16. November, in Lustenau in Vorarlberg und endet am Freitag, dem 18. Dezember, in Wien. Unter dem diesjährigen Motto „Greif zum Coca-Cola – spüre den Zauber“ möchte das Unternehmen vor allem die gemeinsamen Momente in der Weihnachtszeit in den Mittelpunkt stellen.

Weihnachtsdorf mit zahlreichen Attraktionen

Bei den Stopps können sich Besucher auf ein eigenes Weihnachtsdorf freuen. Dort gibt es unter anderem die Möglichkeit, den Coca-Cola Weihnachtsmann persönlich zu treffen und Erinnerungsfotos zu machen. Außerdem stehen eine virtuelle Schlittenfahrt, ein Selfie Tower und eine Station zur Verfügung, an der personalisierte Coca-Cola-Dosen gestaltet werden können. Auch eine Merchandise-Hütte gehört zum Programm. Bei ausgewählten Veranstaltungen wird die Ankunft des beleuchteten Trucks selbst zum Höhepunkt. An anderen Standorten steht das Fahrzeug bereits vor Beginn des Weihnachtsdorfs bereit.

Lucas Fendrich tritt bei drei Stopps auf

Ein besonderes Programm ist für drei Termine geplant. Musiker Lucas Fendrich wird am 11. Dezember in Schladming, am 15. Dezember im Wiener Prater und am 17. Dezember in Mörbisch am See live auftreten. An diesen Standorten gibt es außerdem ein erweitertes Weihnachtsdorf mit zusätzlichen Attraktionen wie einem Schneesterne-Ballett, Stelzengehern und einem Gospel-Chor. Der Erlös aus dem Verkauf der Weihnachts-Merchandise-Artikel kommt heuer der Caritas-Initiative „Ein Funken Wärme“ zugute, die Familien in Not unterstützt.

Alle 24 Stopps des Coca-Cola Weihnachtstrucks 2026 Vorarlberg 16. November: Lustenau – EUROSPAR, Kapellenstraße 1

17. November: Rankweil – Sutterlütty, Bundesstraße 22 Tirol 18. November: Innsbruck – INTERSPAR im DEZ, Amraser-See-Straße 56a Salzburg 19. November: Anif – MAXIMARKT, Waldbadstraße 2 Oberösterreich 20. November: Schlüßlberg – EUROSPAR, Handelspark 8

21. November: Linz – INTERSPAR, Helmholtzstraße 15

14. November: Kirchdorf an der Krems – LIDL, Am Brauteich 8 Niederösterreich 25. November: St. Pölten – LIDL, Hermann-Winger-Gasse 14

26. November: Wiener Neustadt – BILLA PLUS, Marktgasse 2

27. November: Bad Vöslau – BILLA PLUS, Industriestraße 12/14

3.Dezember: Vösendorf – BILLA PLUS, Schönbrunner Allee 18

7. Dezember: Horn – BILLA PLUS, Prager Straße 87

14. Dezember: Laa an der Thaya – PENNY, Thayapark 5B Steiermark 30. November: Fürstenfeld – INTERSPAR, Burgauer Straße 2

1. Dezember: Seiersberg – BILLA PLUS, Shopping City Seiersberg

9. Dezember: Kapfenberg – INTERSPAR, Grazer Straße 79

10. Dezember: Liezen – EUROSPAR, Hauptstraße 35

11. Dezember: Schladming – Hauptplatz, Ski Opening Kärnten 2. Dezember: Klagenfurt – LIDL, Ebentaler Straße 164 Burgenland 4. Dezember: Neusiedl am See – BILLA PLUS, Wiener Straße 120

17. Dezember: Mörbisch am See – Winterwunder Wien 15. Dezember: Wintermarkt am Riesenradplatz, Prater

16. Dezember: PENNY, Heinrich-von-Buol-Gasse 20, Floridsdorf

18.Dezember: Der Mann, Perfektastraße 100, Liesing

Wann kommt der Weihnachtstruck?

Das Weihnachtsdorf öffnet bei allen Stopps laut Veranstalter um 16 Uhr. An jenen Standorten, an denen eine Einfahrt des Trucks vorgesehen ist, wird das beleuchtete Fahrzeug um 17 Uhr erwartet. Um 20 Uhr endet das Programm. Bei den übrigen Terminen steht der Weihnachtstruck bereits zu Veranstaltungsbeginn vor Ort.